Kleider machen „Dancing Stars“

Die zehn neuen „Dancing Stars“ schlüpften erstmals in Tanzkleidung

Wien (OTS) - Kleider machen „Dancing Stars“! Und wie sich so ein Tanzoutfit anfühlt, das haben die neuen „Dancing Stars“ jetzt erfahren dürfen. Für einen Fototermin schlüpften die zehn Promis der neuen Staffel zum ersten Mal in ein Tanzoutfit. So haben Eser Ari-Akbaba, Martin Ferdiny, Ana Milva Gomes, Riem Higazi, Nicole Hosp, Martin Leutgeb, Otto Retzer, Walter „Schoko“ Schachner, Norbert Schneider und Monica Weinzettl schon einen ersten Eindruck bekommen, was sie bei dem ORF-Tanzevent ab 31. März 2017 in ORF eins erwarten wird. Die Vorbereitungen für einen glänzenden Auftritt am Tanzparkett laufen derzeit auf Hochtouren. Wie bereits in den vorangegangen Staffeln von „Dancing Stars“ stammen auch diesmal die Kostüme für die Shows aus London. Bis zum Auftakt werden Hunderte Kreationen von ORF-Kostümbildnerin Stephanie Hofer gesichtet, gemeinsam mit den „Dancing Stars“ wird eine passende Auswahl für ihre Auftritte bei der Show getroffen.

