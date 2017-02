Dakapo für Barbara Eders ORF-Landkrimi „Kreuz des Südens“

Außerdem am 16. Februar in ORF eins: Kottan spielt „Räuber und Gendarm“

Wien (OTS) - Am 6. März startet er um 20.15 Uhr in ORF eins in die neue „Schnell ermittelt“-Saison, am Donnerstag, dem 16. Februar, geht er noch einmal auf Spurensuche im vermeintlich idyllischen Burgenland: Im Dakapo des ORF-Landkrimis „Kreuz des Südens“ möchte Andreas Lust ebendort als Polizist Tommy Wehrschitz nach einem aus dem Ruder gelaufenen Einsatz Ruhe vom Alltag finden. Doch dann kommt es zu einem folgenschweren Unfall im Zirkus, und der tragische Todesfall dürfte einigen Dorfbewohnern gerade recht kommen. An der Seite von Andreas Lust spielen u. a. Franziska Weisz, Lukas Resetarits, Maria Urban, Michael Fuith, Harry Lampl, Alexander Jagsch, Max Mayer, Peter Raffalt und Tina Posch. Regie führte die zuletzt für „Thank You For Bombing“ mehrfach preisgekrönte Barbara Eder, die auch gemeinsam mit Ivo Schneider für das Drehbuch verantwortlich zeichnet. Für Lukas Resetarits (auch am Freitag, dem 17. Februar, in ORF eins im „Kabarettgipfel“) geht es um 21.55 Uhr vom Burgenland nach Wien, wo er als Kottan um 21.55 Uhr „Räuber und Gendarm“ spielt.

Landkrimi – Kreuz des Südens (Donnerstag, 16. Februar, 20.15 Uhr, ORF eins)

Nach einem traumatischen, aus dem Ruder gelaufenen Einsatz nimmt Polizist Tommy Wehrschitz (Andreas Lust) eine Auszeit. Er sucht Ruhe in dem kleinen beschaulichen Dorf im Burgenland, in dem sein Vater, der die Familie vor Jahren verlassen hat, Schuldirektor war und der ihm das alte Schulhaus vererbt hat. Die Dorfbevölkerung nimmt ihn nicht gerade mit offenen Armen auf – die Einzigen, die ihm mit weniger Feindseligkeit begegnen, sind Greißlerin Eva (Franziska Weisz) und die Nachbarin Traude (Maria Urban). Und auch mit der Ruhe ist es nicht weit her, denn im gastierenden Zirkus passiert ein schrecklicher Unfall, bei dem der Feuerwehrhauptmann Fenninger getötet wird. Schon bald deutet einiges darauf hin, dass dieser Unfall einigen Dorfbewohnern sehr gelegen kommt. Immer deutlicher erkennt Tommy, dass sich hinter der Fassade des friedlichen Dorfes Abgründe auftun, die mit Rache, Hass und Vergeltung – und nicht zuletzt mit Tommys eigener Familiengeschichte – zu tun haben.

„Kreuz des Südens“ ist eine Koproduktion von ORF und Lotus-Film GmbH, gefördert durch den Fernsehfonds Austria und den Filmfonds Wien.

Kottan ermittelt – Räuber und Gendarm (Donnerstag, 16. Februar, 21.55 Uhr, ORF eins)

Kommissar Kottan muss mit seinen beiden Assistenten Schremser und Schrammel einen Überfall auf ein Postamt klären. Was zunächst professionell geplant scheint, ufert aber immer mehr in eine grotesk-witzige Jagd aus, bei der sowohl Gangster ihre Komplizen, als auch die Polizei die ganze zerstrittene Bande verfolgt.

