WK Wien: Hotellerie fordert rasche und praktikable Umsetzung der Bekanntgabe der Airbnb-Daten

Fachgruppenobfrau Andrea Steinleitner begrüßt gesetzliche Regelung. Abführung der Ortstaxe via Airbnb aber unakzeptabel. Daten müssen offengelegt werden.

Wien (OTS) - „Mit großem Interesse verfolgen wir in der Fachgruppe Hotellerie Wien die aktuelle Berichterstattung zum Thema Airbnb und Online-Zimmervermittler. Eine pauschale Abgeltung nur der Ortstaxe durch Airbnb ist für uns dezidiert zu wenig. Durch so eine Ortstaxen-Vereinbarung mit der Gemeinde Wien ist beispielsweise nicht überprüfbar, ob die Unterkunftgeber andere Vorschriften wie etwa das Gewerbe- und Arbeitsrecht oder das Meldegesetz einhalten“ , meint die Obfrau der Fachgruppe Hotellerie in der Wirtschaftskammer Wien, Andrea Steinleitner. „Es gilt gleiche Bedingungen für alle Anbieter herzustellen“.

Fast 8000 „Vermieter“ sind mittlerweile am Markt. Diese große Zahl verschärft nicht nur die Wohnungsknappheit in der stetig wachsenden Stadt, sondern stellt auch eine immer größere Konkurrenz für die gewerblichen Beherbergungsbetriebe dar. Auch andere Städte reagieren mit unterschiedlichsten Maßnahmen, welche die Geschäftstätigkeit von Airbnb markant einschränken. Vor allem die Vermietung ganzer Wohnungen an Feriengäste wurde an verschiedenen Orten an strenge Regeln geknüpft oder ohne spezielle Genehmigung sogar verboten. Damit soll verhindert werden, dass Wohnungen in Ferienappartements umgewandelt und so dem lokalen, oft angespannten Mietwohnungsmarkt entzogen werden.

New Orleans zum Beispiel hat mit Airbnb eine Vereinbarung getroffen, die auch für Wien beispielgebend sein kann: Dort hat Airbnb nicht nur zugesagt, die Beherbergungstaxen einzutreiben und die Übernachtungsdauer auf neunzig Tage pro Jahr zu begrenzen, sondern hat auch eingewilligt, Namen und Adressen der Anbieter von Wohnungen bekanntzugeben. Die Gastgeber werden sogar automatisch bei der Stadt registriert, wenn sie sich bei Airbnb eintragen. „Zu einer derartigen Lösung sollten wir auch in Wien kommen“ , fordert Steinleitner abschließend.

