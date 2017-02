Karmasin: „Familienfreundlichkeit lohnt sich“

Rund 60 Unternehmen und Gemeinden beteiligen sich an der neuen österreichweiten Informationsoffensive für mehr Familienfreundlichkeit

Wien (OTS) - „Familienfreundlichkeit lohnt sich. Für jeden. Ob Arbeitgeber oder Arbeitnehmer, jung oder alt, jeder profitiert von familienfreundlichen Maßnahmen. Mit unserer neuen Informationsoffensive wollen wir noch größeres Bewusstsein für dieses Thema schaffen und noch mehr Menschen dazu bringen familienfreundliche Maßnahmen zu setzen“, betont Bundesministerin für Familien und Jugend Dr. Sophie Karmasin zum Auftakt der österreichweiten Testimonialkampagne, die am Freitag, 17. Februar, startet.

Im Mittelpunkt der Informationsoffensive stehen die Auditprozesse berufundfamilie und familienfreundlichegemeinde. Rund 60 Unternehmen und Gemeinden haben sich dazu entschlossen mitzumachen und zu zeigen, dass sie von ihrer Teilnahme an den Audits profitiert haben. „Die Auditprozesse der Familie und Beruf Management GmbH unterstützen Unternehmen und Gemeinden dabei, familienfreundliche Maßnahmen zu entwickeln, umzusetzen und so ihr Umfeld familienfreundlicher zu gestalten. Mit der Kampagne wollen wir zeigen, was in diesem Bereich schon alles geschehen ist und Leute dazu animieren, den gleichen Weg zu gehen. Ziel muss es sein Österreich zum familienfreundlichsten Land Europas zu machen“, betont die Ministerin.

Jeweils rund 400 Unternehmen und Gemeinden österreichweit haben bereits erfolgreich an den Auditprozessen teilgenommen. „Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gewinnt an immer größerer Bedeutung und ist mittlerweile zu einem zentralen Wettbewerbsfaktor für die Wirtschaft, aber auch den Standort Österreich geworden. Dieses Thema müssen wir weiter forcieren“, betont Karmasin. Familienfreundliche Bedingungen am Arbeitsplatz sind der Schlüssel für langfristigen Erfolg im „Kampf um die besten Köpfe“ und für höhere Motivation und Leistungsbereitschaft bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Die Gemeinden profitieren durch eine Aufwertung des Standorts und einer stärkeren Identifikation der Bürgerinnen und Bürger mit dem Wohnort. Die Familie & Beruf Management GmbH fungiert dabei als Servicestelle in allen Bereichen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und bietet professionelle Unterstützung und Beratung bei der Erkennung der Bedürfnisse und Umsetzungsmöglichkeiten.

