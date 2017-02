AVISO – Einladung zur #ZeroCon17 „Beschäftigung für Menschen mit Behinderung“ – Zero Project Report veröffentlicht

500 ExpertInnen & EntscheiderInnen mit und ohne Behinderungen bei „Gipfeltreffen“ in UN-City Wien – Unternehmensforen zur Schaffung von Arbeitsplätzen in Österreich

Wien (OTS) - Vom 22.-24. Februar findet in Wien die Zero Project Conference 2017 zum Schwerpunktthema „Employment, Work and Vocational Education & Training“ statt. Im Rahmen der Konferenz werden 56 innovative Praxis- und 11 innovative Politikbeispiele mit dem Zero Project Award ausgezeichnet.

Erstmals findet zum Auftakt der „Business and Employers‘ Day“ statt, wo sich heimische Unternehmen mit internationalen Vorreitern zum Thema Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen austauschen.

Die „Technology Show“ am selben Tag steht im Zeichen barrierefreier Events und stellt wegweisende Lösungen vor. Mit der Augmented Reality Brille OrCam MyEye können Menschen mit Sehbehinderung etwa Straßenschilder und Zeitung lesen, die Brille kann sogar Freunde erkennen. Sesame Enable ist das weltweit erste berührungslose Smartphone, das über Kopfbewegungen und Sprachbefehle gesteuert werden kann. Die Hilfsgemeinschaft der Blinden u Sehschwachen Österreichs richtet auf der Konferenz einen voll ausgestatteten Arbeitsplatz mit Braille-Unterstützung, Bildvergrößerung und Sprachausgabe ein, an dem Interessierte selbst erleben können, wie Blinde unterstützt werden können.

Zahlreiche neue Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderungen zu schaffen ist das Ziel der „Zero Project Unternehmensforen“. Ab April 2017 werden in den österreichischen Landeshauptstädten vorbildliche Lösungen zur Beschäftigung von Menschen mit Behinderung vorgestellt und diskutiert: https://at.zeroproject.org/

Ab sofort steht auch der „Zero Project Report 2017“ zur Verfügung, der Case-Studies aller 67 ausgezeichneten Ausbildungs- und Beschäftigungsmodelle enthält, und darüber hinaus mit Sozialindikatoren die Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung in 121 Ländern veranschaulicht: https://zeroproject.org/

Ort

United Nations Office/Vienna International Centre, M Building

Wagramer Straße 5, 1220 Wien

Programm-Highlights

Mi, 22.2.2017: 12:15 Eröffnung mit BM Alois Stöger, Daniela Bas (UN New York)

18:45 Technology Show

Do, 23.2.2017: 10:30 Keynote von Patrick Romzek, Cisco Vice President, USA

18:30 Keynote von Justice Richard Bernstein, Michigan Supreme Court, US

18:45 Award Ceremony für alle innovativen Praxis- und Politikbeispiele

Redaktionshinweis

Vertreterinnen und Vertreter der Medien registrieren sich bitte bis spätestens 20. Februar 2017 per E-Mail an m.noe@bettertogether.com bzw. telefonisch unter +43 1 8902409-22.

Die gesamte Konferenz wird barrierefrei online übertragen. Weitere Informationen, Programm & Live-Stream: https://conference.zeroproject.org/

Rückfragen & Kontakt:

Presse-Akkreditierung und Rückfragen

Mag. Matthias Noë

b2g bettertogether Kommunikationsagentur

+43 1 8902409-22

+43 699 10733495

m.noe @ bettertogether.at