Grüne Wien/Hebein: Alkoholverbot im öffentlichen Raum löst keine Probleme

Wien (OTS) - Die Sozialsprecherin der Grünen Wien, Birgit Hebein, kann dem Vorschlag nach einem Alkoholverbot an öffentlichen Plätzen nichts abgewinnen. „Das Drehen an der Verbotsspirale ist sinnlos. Die Menschen werden sich einen neuen Platz suchen, wo sie ihr Bier besorgen bzw. trinken. Es macht auch keinen Sinn, Menschen mit sozialen Problemen von Platz zu Platz durch die ganze Stadt zu vertreiben“, so Hebein.

Mehr Sozialarbeit und eine Gestaltung von Plätzen, wo sich alle Menschen sicher fühlen, bringt weitaus mehr als vereinzelte Verbotszonen, die zudem äußerst schwer zu exekutieren sind. Soziale Probleme brauchen soziale Lösungen. Eine bestmögliche Zusammenarbeit von Sozialarbeit und Polizei ist hier der richtige Weg. "Nützen wir konstruktive Spielräume, ohne mit zunehmender Repression auf soziale Probleme zu reagieren “, so Hebein abschließend.









Rückfragen & Kontakt:

Pressereferat

(+43-1) 4000 - 81814

presse.wien @ gruene.at

http://wien.gruene.at