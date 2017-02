Wiener NEOS fordern Impfnachweis an öffentlichen Schulen

Wien (OTS/RK) - In Österreich herrsche ein „alarmierendes Impf-Problem, das auch Wien betrifft“, hat NEOS-Klubobfrau Beate Meinl-Reisinger heute, Mittwoch, bei einer Pressekonferenz gesagt. So seien in Österreich nur 76 Prozent aller Kinder gegen Masern geimpft, während der EU-Schnitt bei 94 Prozent liege. Für Impfungen seien die Bundesländer zuständig. In Wien seien demnach die Behörden gefordert, Eltern „Anreize“ zu bieten, ihre Kinder impfen zu lassen. Dazu sei es notwendig, Eltern verstärkt über den Nutzen von Impfungen aufzuklären. Außerdem sollten Eltern künftig einen Impfnachweis erbringen müssen, um für ihre Kinder einen Platz in einem öffentlichen Kindergarten oder einer öffentlichen Schule zu bekommen. Der Nachweis sei durch das Vorlegen des Impfpasses zu erbringen. Nicht-geimpfte Kinder würden nicht nur „sich selbst gefährden“, sondern stellten auch ein „Risiko“ für andere Menschen dar, insbesondere für jene, die aufgrund ihres Alters nicht geimpft werden dürften, sagte Meinl-Reisinger.

