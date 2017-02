Schwentner zu ÖVP-Alleingang bei Familienbeihilfe: Gleiche Beiträge müssen zu gleicher Leistung führen

Grüne: EU-BürgerInnen, die in Österreich arbeiten, zahlen dieselbe Summe in Familienlastenausgleichsfonds ein

Wien (OTS) - „Karmasin soll sofort die heute, Mittwoch, im Morgenjournal zitierte Studie von Sozialrechtler Mazal auf den Tisch legen. Ohne die Fakten zu präsentieren, betreibt die Familienministerin reine Stimmungsmache gegen Menschen, die in Österreich u.a. in der Pflege unentbehrlich sind. Ich halte dieses Spiel mit Ressentiments für brandgefährlich“, reagiert Judith Schwentner, Familiensprecherin der Grünen, auf die Vorschläge der ÖVP-Minister Karmasin und Kurz.

„Die Regierung soll vorlegen, wie sie sich einen nationalen Alleingang bei der Familienbeihilfe vorstellt, ohne ein EU-Vertragsverletzungsverfahren zu riskieren. EU-BürgerInnen, die in Österreich arbeiten, zahlen dieselbe Summe in den Familienlastenausgleichsfonds ein. Es steht ihnen daher auch die gleiche Leistung zu. Alles andere würde gegen EU-Recht verstoßen. Die Familienbeihilfe ist nach einer Judikatur des VfGH eine Abgeltung für zu viel bezahlte Steuern. Karmasin soll erklären, warum jemand, dessen Kind in einem anderen Land lebt, einen verminderten Anspruch auf diese Abgeltung haben soll“, verlangt Schwentner.

Eine Ungleichbehandlung von EU-BürgerInnen widerspricht dem Gedanken des gemeinsamen Europas und der ArbeitnehmerInnenfreizügigkeit. Der Transfer von Sozialleistungen zwischen EU-Ländern ist eine zentrale Errungenschaft, die die grenzüberschreitende Mobilität von ArbeitnehmerInnen fördert und erleichtert. Das ist jetzt in Gefahr. „Wir Grüne werden von unserer Position nicht abweichen: Gleiche Beiträge müssen zu gleicher Leistung führen“, sagt Schwentner.

