Erfolgreich in und für Österreich: BMW Group erreicht 2016 sowohl bei der Motorenproduktion als auch beim Fahrzeugabsatz neue Bestwerte

Invest von weiteren 100 Millionen Euro in den Ausbau des Dieselmotoren-Entwicklungszentrums +++ in Graz wird künftig auch der neue BMW 5er für den Weltmarkt gefertigt

Wien (OTS) - Die BMW Group - eine der stärksten Unternehmensgruppen im Land – ist ein verlässlicher Partner und Investor für Österreich. Seit 1977 hat das Unternehmen bereits über 6,4 Milliarden Euro investiert und bietet heute knapp 5.200 Mitarbeiter/innen an den Standorten Salzburg, Steyr und Wien einen attraktiven Arbeitsplatz.

Die BMW Group hat 2016 sowohl international als auch in Österreich das beste Absatzergebnis aller Zeiten erzielt und zahlreiche neue Rekorde aufgestellt. Mit insgesamt 22.059 Zulassungen bleibt das Unternehmen mit seinen Marken der führende österreichische Anbieter von Premium-Fahrzeugen. Noch nie wurden so viele BMW und MINI zugelassen wie 2016. Führend ist BMW auch im Bereich alternativer Antriebe: 20% aller Elektro-Pkw und 42% aller Plug-in-Hybridmodelle, die 2016 in Österreich neu zugelassen wurden, waren von BMW. Und auch BMW Motorrad bleibt im Jahr 2016 souverän auf Platz 1 der Zulassungsstatistik. Der Umsatz der BMW Austria GmbH kletterte mit 906 Millionen Euro ebenfalls auf einen neuen Höchstwert.

Neue Rekordergebnisse liefert auch das größte Motorenwerk der BMW Group in Steyr: 1,26 Millionen produzierte Motoren sind das bisher beste Produktionsergebnis in der Unternehmensgeschichte. Das bedeutet: Mittlerweile ist jedes zweite weltweit ausgelieferte Fahrzeug der BMW Group mit einem Herz aus Steyr unterwegs. Ungebrochen ist auch die Nachfrage nach Dieselantrieben. Mit diesem Ergebnis erreichte man einen neuen Umsatzrekord von 3,9 Milliarden Euro.

BMW Group in Österreich - Report 2016: http://press.bmwgroup.com/uj6M1

BMW Group in Österreich - Report 2016 Details zum Rekordjahr im BMW Group PressClub Austria

