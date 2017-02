Mariahilf: Närrische Kostüm-Party beim Markt am 17.2.

Infos vom Wiener Faschingsverband: Tel. 0699/18 23 94 49

Wien (OTS/RK) - Mit einer Kostüm-Party für Kinder und Erwachsene startet am Freitag, 17. Februar, die neue Veranstaltungsreihe „Närrische 11 Tage“. Schauplatz der fröhlichen Festivität ist das Flohmarkt-Areal beim Naschmarkt (6., Linke Wienzeile, bei der U 4-Station Kettenbrückengasse). Veranstalter dieser Feier ist der „Landesverband der Faschingsgilden Wien – Burgenland“ (Mitglied im Bund österreichischer Faschingsgilden). Das Motto heißt „150 Jahre Donauwalzer von Johann Strauß“. Von 17.33 Uhr bis 21.33 Uhr dauert das heitere Faschingstreiben. Der Zutritt ist kostenlos. Mehr Informationen: Telefon 0699/18 23 94 49.

Menschen jeden Alters können beim Kostüm-Wettbewerb mitmachen. Für die Trägerinnen und Träger der originellsten Verkleidungen gibt es hübsche Pokale. Faschingshonoratioren überreichen die Auszeichnungen. Ein Conférencier stellt die Gewinnerinnen und Gewinner auf einer Festbühne vor. Das Musik-Programm gestaltet ein Disc Jockey.

Bis 28.2.: Faschingsprogramme von Gilden in ganz Wien

Nach der Auftaktveranstaltung am Flohmarkt-Areal gehen während der „Närrischen 11 Tage“ verschiedene Faschingsveranstaltungen in ganz Wien über die Bühne, darunter ein Faschingsnachmittag auf dem Enkplatz (Kulturverein Simmering) sowie ein „Gschnas“ (Narrenzentrum Ober St. Veit). Von einer Faschingsparty auf dem Schlingermarkt (Jedlersdorfer Faschingsgilde und Freunde) bis zu einem Gildenmarsch (Währinger Faschingsgilde) reichen die Aktivitäten. Informationen dazu sind bei der Präsidentin des „Landesverbandes der Faschingsgilden Wien – Burgenland“, Anna Kellner, per E-Mail einzuholen: anna.kellner @ tele2.at.

Allgemeine Informationen:

Flohmarkt beim Naschmarkt:

www.wien.gv.at/freizeit/einkaufen/maerkte/flohmarkt/index.html

Bund österreichischer Faschingsgilden (BÖF):

www.boef.at/cms/

