Brand Finance Index 2017: PwC ist erneut die stärkste B2B-Marke

Wien (OTS) - PwC wurde im Brand Finance Index 2017 erneut zur stärksten Business-to-Business-Marke als auch zu einer der stärksten Marken weltweit erklärt.

Der Index von Brand Finance wird jährlich erstellt und stellt eine Schätzung des Markenwertes der 500 bekanntesten Unternehmen weltweit dar. PwC erhielt zum siebten Mal in Folge die Bestnote (AAA+), was bedeutet, dass die Marke als „außergewöhnlich stark und gut gemanagt“ bewertet wird. Seit 2007 rangiert PwC im Brand Finance Index trotz starker Konkurrenz aus den Branchen Technologie und Konsumgüter unter den Top 100 Marken der Welt (Rang 66).

Zu den bewerteten Kennzahlen gehören Bekanntheitsgrad der Marke, Zufriedenheit und Empfehlungen, Finanzergebnisse sowie interne Investitionen, Marktanteil und Einnahmen. Untersucht werden auch Unternehmensverantwortung, Führung und die Ansichten interner und externer Stakeholder. Die einzelnen Organisationen werden dann im Vergleich zu ihren Mitbewerbern bewertet. PwC erreichte unter seinen größten Branchenkonkurrenten die beste Bewertung.

Sabine Müllauer, Leiterin Unternehmenskommunikation bei PwC Österreich: „Der Brand Finance Index ist eine unabhängige Bewertung und zeigt einmal mehr, wie stark die Marke PwC ist. Diese Stärke beruht auf drei wesentlichen Faktoren: der Qualität und den Dienstleistungen, die wir anbieten und den Menschen, die bei PwC arbeiten. Wir sind stolz, dass wir diese Platzierung trotz harter Konkurrenz halten konnten.“

Alle Pressemitteilungen von PwC Österreich im Überblick: http://presse.pwc.at/



Über PwC:

Vertrauen in der Gesellschaft aufbauen und wichtige Probleme lösen – das sehen wir bei PwC als unsere Aufgabe. Wir sind ein Netzwerk von Mitgliedsunternehmen in 157 Ländern. Mehr als 223.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erbringen weltweit qualitativ hochwertige Leistungen im Bereich Unternehmensprüfung, Steuer- und Unternehmensberatung. Sagen Sie uns, was für Sie von Wert ist. Und erfahren Sie mehr auf www.pwc.at.

„PwC“ bezeichnet das PwC-Netzwerk und/oder eine oder mehrere seiner Mitgliedsfirmen. Jedes Mitglied dieses Netzwerks ist ein selbständiges Rechtssubjekt. Weitere Informationen finden Sie unter www.pwc.com/structure.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Sabine Müllauer-Ohev Ami | Leitung Corporate Communications

Telefon +43-1-501 88-5100 |sabine.muellauer@at.pwc.com

PwC Österreich | Erdbergstraße 200 | 1030 Wien | www.pwc.at.