Weitere Auszeichnung für ORF-ESC 2015

„Meeting Experts Green Award“ für den „Eurovision Song Contest 2015“ als Green Event

Wien (OTS) - Der ORF ist mit dem „Eurovision Song Contest 2015“ Gewinner des „Meeting Experts Green Award" in der Kategorie „Nachhaltige Veranstaltung". In ihrer Begründung unterstrich die Jury die Zertifizierung des „Eurovision Song Contest 2015“ nach österreichischem Umweltzeichen und nach ÖkoEvent-Kriterien der Stadt Wien sowie den aufwendigen Nachhaltigkeitsbericht zur Evaluation und beschrieb den ESC 2015 als ein „schönes Leuchtturmprojekt für derartige Veranstaltungen“. Der ESC 2015 ist der meist ausgezeichnete in der ESC-Geschichte.

Projektleiter Pius Strobl: „Wir freuen uns über die Auszeichnung, sie zeigt, dass wir mit der Ausrichtung des ESC 2015 als nachhaltigen Event einen Standard gesetzt haben.“

Die „Meeting Experts Green Awards“ wurden am Abend des 13. Februar 2017 zum dritten Mal auf Initiative des German Convention Bureau und des Europäischen Verbands der Veranstaltungs-Centren in Waiblingen/Deutschland verliehen, um das Engagement der Veranstaltungsbranche zum Thema Nachhaltigkeit zu würdigen.

Der „Eurovision Song Contest“ wurde 2015 zum ersten Mal in der 60-jährigen Geschichte des größten TV-Unterhaltungsevents durchgängig nach anerkannten Umweltstandards organisiert. Damit hat der ORF in Kooperation mit der Stadt Wien und dem Umweltministerium ein Zeichen am nationalen und internationalen Eventmarkt gesetzt. Dies wurde mit etlichen Preisen gewürdigt, die die Wichtigkeit einer nachhaltigen Ausrichtung hervorheben.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at