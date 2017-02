„Geschichten, die das Leben schreibt“: Pfizer Österreich startet mit neuem Internetauftritt

Die neue Unternehmenswebsite www.pfizer.at präsentiert sich mit starkem Fokus auf Patienten

Wien (OTS) - Mit dem Relaunch von www.pfizer.at baut Pfizer Österreich sein digitales Angebot aus. Unter dem Motto „Geschichten, die das Leben schreibt“ stehen Patienten und ihre persönlichen Erzählungen im Mittelpunkt des neuen Auftritts. Das Portal www.pfizermed.at bleibt weiterhin die Adresse für Informationen an Ärzte und medizinische Fachkreise.

Kern der neuen pfizer.at ist der Bereich „Gesundheit", in der vor allem Patienten in kurzen Filmen über Erfahrungen mit ihrer Erkrankung berichten. Bildergalerien und kurze Erzähltexte begleiten ihre Geschichten. „Patienten und ihre Angehörigen verbindet eine Motivation: Sie nehmen eine aktive Rolle bei der Bewältigung ihrer Krankheit ein. Sie selbst wissen daher am besten, wie sich eine Krankheit anfühlt, wie man mit ihr lebt, welche Informationen man sucht und braucht. In diesem Sinne wollen wir ihnen auf pfizer.at eine Bühne bieten, um anderen Betroffenen Hilfestellung zu geben“ , sagt Mag. Claudia Handl, Corporate Affairs Director bei Pfizer Österreich.

Ergänzt werden die persönlichen Geschichten um Informationen zu Krankheitsbildern, Servicematerial zum Download sowie hilfreiche Links, etwa zu Selbsthilfegruppen. Zudem werden alle Arzneimittel von Pfizer inklusive Gebrauchsinformationen für Nutzer aufgelistet.

Mitarbeiter vor dem Vorhang

Wissenswertes zum Unternehmen, aber auch für Bewerber präsentiert die neue pfizer.at ebenfalls auf persönlicher Ebene: Pfizer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen verstärkt zu Wort und geben in unterschiedlichen Rubriken Einblicke in ihre Tätigkeit. Auch der Karrierebereich wurde ausgebaut und um wesentliche Informationen für Bewerber - etwa häufig gestellte Fragen zum Bewerbungsprozess - ergänzt.

Alles auf einen Blick im „Pfizer Austria Newsroom“

Daneben zeigt sich der Pressebereich mit einem eigenen „Newsroom“ neu gestaltet. Journalisten finden dort schnell den richtigen Ansprechpartner, aktuelle Meldungen, fundierte Basisinformationen und Bildmaterial, kompakte Pressemappen sowie weiterführende Geschichten aus der Pfizer Welt. Integriert sind hier auch die Social Media Kanäle von Pfizer Austria: @pfizeraustria auf Twitter sowie der eigene Youtube Channel.

Eine klare Struktur, ansprechende Bilderwelten und eine intuitive Bedienung - auch im Sinne der Barrierefreiheit - verleihen der Seite zusätzliche Attraktivität. „Wir möchten auch älteren Personen und Menschen mit Einschränkungen Zugriff auf unsere Seite ermöglichen", sagt Claudia Handl. „Daher haben wir bei der Neugestaltung von pfizer.at auf Barrierefreiheit geachtet, zum Beispiel durch die Möglichkeit zur Steuerung der Seite mittels Tastatur oder dem Angebot von Textbeschreibungen zu unseren Videos."

Pfizer – Gemeinsam für eine gesündere Welt

Wenn Menschen krank werden, kann sich vieles für sie verändern – ein oft schwieriger Weg beginnt. Bei Pfizer arbeiten rund 97.000 Mitarbeiter weltweit daran, Patienten auf diesem Weg zu unterstützen. Sie erforschen, entwickeln und vertreiben moderne Arzneimittel und Impfstoffe zur Behandlung oder Vorbeugung von Krankheiten wie Krebs, Rheuma oder Schmerz. Das Unternehmen mit Hauptsitz in New York erzielte im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von 52,8 Milliarden US-Dollar. In Österreich beschäftigt Pfizer derzeit rund 520 Mitarbeiter an zwei Standorten: Dem Vertriebsstandort in Wien und dem Produktionsstandort für Impfstoffe in Orth an der Donau. Um mehr über Pfizer zu erfahren, besuchen Sie uns auf www.pfizer.at.

