Greenpeace-Aktion vor EU-Parlament: Gerecht handeln, CETA stoppen

Abgeordnete müssen heute gegen Handelspakt stimmen

Straßburg/Wien (OTS) - Anlässlich der heute im EU-Parlament stattfindenden Abstimmung über CETA hat Greenpeace im Flussbecken vor dem Parlamentsgebäude eine Justitia-Statue versenkt. Die altrömische Göttin Justitia ist das weltweit bekannteste Symbol für Recht und Gerechtigkeit. Schwimmende Aktivistinnen und Aktivisten, begleitet von Schlauchbooten der Umweltschutzorganisation, entrollten ein Banner über dem eiskalten Wasser, mit der Aufschrift „Sink CETA, not justice“. CETA setzt Regierungen der Gefahr aus, für ihre Gesetzgebung von Konzernen auf Schadenersatz geklagt zu werden. Greenpeace warnt davor, dass hart erkämpfte Umwelt-, Gesundheits- und Arbeitsrechte durch den Handels- und Investitionspakt bedroht sind. Die Umweltschutzorganisation fordert die Abgeordneten des EU-Parlaments daher auf, das Abkommen in der heutigen Plenarabstimmung abzulehnen.

„Die Stärkung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit ist global gesehen notwendiger denn je. Europa sollte mit gutem Beispiel voran gehen. Unsere gewählten Vertreterinnen und Vertreter im EU-Parlament müssen heute verhindern, dass hart erkämpfte Standards den Interessen von multinationalen Konzernen geopfert werden“, sagt Hanna Simons, Sprecherin von Greenpeace in Österreich. „Eine Ablehnung von CETA wäre ein dringend notwendiger Weckruf für eine Neuausrichtung der Handelspolitik.“

Gemeinsam mit einer breiten zivilgesellschaftlichen Allianz, darunter etwa Gewerkschaften oder Gesundheitsorganisationen, hatte Greenpeace bereits Anfang der Woche einen offenen Brief an die Parlamentsabgeordneten gerichtet, mit dem dringenden Appell, CETA die Zustimmung zu verweigern. Sollte das EU-Parlament den Pakt heute absegnen, sind die nationalen Parlamente der Mitgliedsstaaten am Zug. „Dass CETA in allen Ländern eine Mehrheit findet, ist unwahrscheinlich. Jetzt ist der Moment, um die Notbremse zu ziehen“, sagt Hanna Simons und setzt nach: „Wir fordern die Mandatarinnen und Mandatare in Straßburg auf, CETA abzulehnen – zum Wohl von Mensch und Umwelt.“

Bildmaterial der Aktion in Straßburg finden Sie in Kürze hier:

http://bit.ly/2kIS4Cu

Dieses steht unter Angabe der Photo Credits zur einmaligen Nutzung kostenlos zur Verfügung (© Greenpeace / Vor- und Nachname des Fotografen / der Fotografin).

Den offenen Brief an die Abgeordneten des EU-Parlaments finden Sie hier: http://bit.ly/2lcQiNh

