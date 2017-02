Eisenstraße organisiert Regionalentwicklungskonferenz

„Start up, Metal Highway Vol. 2“ in Waidhofen an der Ybbs

St. Pölten (OTS/NLK) - Nach der erfolgreichen Premiere im Herbst 2015 organisiert die LEADER-Region Eisenstraße Niederösterreich nun gemeinsam mit ihren Partnern zum zweiten Mal eine besondere Netzwerkveranstaltung: Morgen, Donnerstag, 16. Februar, stehen dabei unter dem Titel „Start up, Metal Highway Vol. 2“ ab 17 Uhr im Schloss Rothschild in Waidhofen an der Ybbs die Themen Crowdfunding und Innovationen aus der Region im Mittelpunkt.

Als Gastreferenten konnten mit Damian Izdebski, dem Gründer von DiTech, der über Erfolg und Scheitern sowie seinen Neustart mit dem Unternehmen techbold berichtet, sowie Dr. Günther Helm, CEO der Hofer KG und gebürtiger Ybbstaler, der Einblicke in das Leben eines Top-Managers gibt, zwei prominente Wirtschaftslenker verpflichtet werden.

Im Block „5x5“ wiederum stellen fünf Betriebe aus der Region fünf Innovationen in fünf Minuten vor. Zudem werden auch Beispiele regionaler Crowdfunding-Kampagnen präsentiert – u. a. die Erfolgsgeschichte des Smoothie-Herstellers jucycou aus Haag. Der Ausklang der Regionalentwicklungskonferenz erfolgt bei Lounge-Musik und regionalen Leckerbissen.

„Start up, Metal Highway Vol. 2“ wird im Rahmen des von der Europäischen Union und vom Land Niederösterreich kofinanzierten LEADER-Projekts „Crowdfunding Eisenstraße“ durchgeführt und von der Fabian Personalberatung, dem Gründerservice der Wirtschaftskammer Niederösterreich, jucyyou, der Stadt Waidhofen an der Ybbs und der NÖ Versicherung unterstützt.

Der Eintritt ist frei; nähere Informationen und Anmeldungen bei der Eisenstraße Niederösterreich unter 07482/20440, e-mail presse @ eisenstrasse.info und www.eisenstrasse.info/startup.

