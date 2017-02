ÖAMTC: Semesterferien in Oberösterreich und der Steiermark

Sicherheitskonferenz in München

Wien (OTS) - „Am vergangenen Samstag büßten Autofahrer vor dem Grenzübergang Kiefersfelden wegen der Polizeikontrollen knappe zwei Stunden ein“, berichtet Dagmar Schröckenfuchs von den ÖAMTC-Mobilitätsinformationen. „Hier und an den Grenzstellen am Walserberg, Freilassing und Suben müssen Autofahrer weiterhin mit Verzögerungen wegen der Grenzkontrollen rechnen.“ Zudem werden die Stadtausfahrten in Linz und Graz am Freitagnachmittag wegen des Ferienbeginns über das Normalmaß belastet werden, so Schröckenfuchs.

Ferienbeginn und Urlauberschichtwechsel

Am kommenden Wochenende werden zu guter Letzt auch die Schüler in Oberösterreich und der Steiermark in die Semesterferien entlassen. Laut ÖAMTC-Mobilitätsinformationen wird sich das am Freitagnachmittag auf die Linzer und Grazer Stadtausfahrten auswirken. Am übrigen Wochenende steht der Urlauberverkehr zu und aus den Skigebieten im Fokus des Verkehrsgeschehens.

Der Urlauberschichtwechsel wird zu den üblichen Staus führen. In den Skigebieten wird es wegen Verkehrsüberlastung immer wieder zu Blockabfertigung vor den Tunnels kommen:

In Tirol auf der Fernpassstrecke (B179) vor dem Lermooser- und dem Grenztunnel Füssen und im Zillertal vor dem Brettfalltunnel. In Salzburg vor dem Schönbergtunnel auf der Pinzgauer Straße (B311), dem Klammtunnel im Gasteinertal und dem Achbergtunnel auf der Loferer Straße (B178). Mit Verzögerungen ist auch auf der Zufahrt zum Arlberg zu rechnen. Zäher Verkehr wird hier schon ab Nüziders auf der Rheintal Autobahn (A14) durchgehend auf die Arlberg Schnellstraße (S16) prognostiziert. In der Steiermark wird sich der Verkehr im Bereich Schladming ballen.

In München findet von Freitag, 17.02., bis Sonntag, 19.02., die alljährliche Sicherheitskonferenz statt. Rund um das Tagungshotel Bayerischer Hof im Zentrum Münchens sind Straßen gesperrt. S-Bahnen und Buslinien werden umgeleitet. Es wird auch Sperren wegen Demonstrationen geben. Der ÖAMTC empfiehlt, das Zentrum Münchens mit dem Pkw zu meiden.

