IV NÖ zu Flughafen Wien: Angekündigte Beschwerde des Landes NÖ gegen Gerichtsentscheid zu begrüßen

IV NÖ-Präs. Salzer: Urteil gegen 3. Piste trägt zur massiven Verunsicherung von Unternehmen bei – Investitionsprojekte für Infrastruktur und Industrie gefährdet.

Wien (OTS) - „Die niederösterreichische Industrie bekennt sich ausdrücklich zum weltweiten Klimaschutz und ist jederzeit bereit, einen entsprechenden Beitrag dafür zu leisten. Entscheidungen wie jene des Bundesverwaltungsgerichtshofes zur 3. Piste des Flughafens Wien sind für die Industrieunternehmen unseres Landes jedoch vollkommen unverständlich und gefährden den Industriestandort nachhaltig“, stellte Thomas Salzer, Präsident der Industriellenvereinigung Niederösterreich (IV NÖ) klar. Während einerseits eine nachhaltige klima- und umweltpolitische Wirkung aufgrund der zu erwartenden, bloßen Verlagerung des Flugverkehrs nicht nachweisbar sei, steige andererseits bei den heimischen Betrieben die Verunsicherung. „Es herrscht die Sorge, ob dieses Urteil nicht präjudiziell für jedes künftige, größere Investitionsprojekt zu sehen ist. Die Entscheidung könnte Schule machen und Investitionen in die Zukunft unseres Landes künftig nur noch in Bezug auf Auswirkungen auf den Klimaschutz oder den Verbrauch von Ackerland beurteilt werden. Die angekündigte Beschwerde des Landes NÖ gegen den Gerichtsentscheid ist daher absolut nachvollziehbar und sehr zu begrüßen“, betonte Salzer.

ZT: Salzer: „Politik muss Rahmenbedingungen für Vertrauen in den Standort schaffen“

Sollte das Urteil halten, so seien neben den direkten Auswirkungen auf den Beschäftigungsstand in der Region auch dramatische Auswirkungen auf die ohnehin zögerliche Investitionstätigkeit und den Wirtschaftsstandort Österreich zu erwarten. „Schon jetzt werden Großprojekte kaum noch in Österreich realisiert. Für einen international wettbewerbsfähigen Wirtschaftsstandort ist die Anbindung an den weltweiten Flugverkehr essentiell“, so Salzer. Sollten Flüge aus Kapazitätsgründen auf andere Flughäfen wie München, Frankfurt, Bratislava oder Laibach verlegt werden, so schade das dem Wirtschaftsstandort Niederösterreich massiv, „ganz zu schweigen von den direkten Beschäftigungseffekten am Flughafen selbst. Natürlich kann es nicht das Ziel sein, Arbeitsplätze und Umweltschutz gegeneinander auszuspielen. Dennoch scheint es geboten, die beiden Erfordernisse hinsichtlich der realen Auswirkungen eines Ur-teils sinnvoll gegeneinander abzuwägen. Die Politik ist jedenfalls gefordert, raschest klare gesetzliche Rahmenbedingungen zu schaffen, damit Investoren wieder Vertrauen in den Standort Österreich gewinnen und Investitionsvorhaben in Österreich nicht mit jahrelangen Genehmigungsverfahren und rechtlicher Unsicherheit aus klima- und umweltpolitischen Grün-den behaftet sind.“

