Kinderkrebstag: Seniorenbund ruft zum Kampf gegen die Krankheit auf

Korosec: „Österreich hat Spitzenplatz bei Forschung und Behandlung“

Wien (OTS) - Den heutigen Internationalen Kinderkrebstag nimmt die Präsidentin des Österreichischen Seniorenbundes Ingrid Korosec zum Anlass, allen Personen, die im Bereich Krebsforschung und -behandlung tätig sind, aufrichtig für ihr Engagement zu danken. „Dank seines hervorragenden Personals und der hohen technischen Standards genießt Österreich in diesem Bereich höchste internationale Anerkennung“, streicht Korosec heraus. „Ein herzliches Dankeschön an alle, die das ermöglicht haben.“

Laut Österreichischer Apothekerkammer erkranken allein in Europa jedes Jahr etwa 15.000 Kinder und Jugendliche an Krebs, davon etwa 250 in Österreich. Rund 80 Prozent der hierzulande an Krebs leidenden Kinder können geheilt werden. „Damit liegt Österreich weltweit im Spitzenfeld“, so Korosec. Dennoch müsse der Kampf gegen den Krebs als „Geisel der modernen Menschheit“ mit vollem Elan weitergeführt werden, ergänzt die Seniorenbund-Präsidentin.

