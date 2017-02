Bank of Cyprus modernisiert Zahlungsverkehr mit Dovetail

London (ots/PRNewswire) - Dovetail, der Anbieter von erstklassigen Lösungen für Zahlungsverkehr und Liquiditätsmanagement, hat heute bekanntgegeben, dass Bank of Cyprus die Dovetail Payment Solution als zentrales System für den Zahlungsverkehr einführen wird, um in Zukunft SWIFT, Target2 und SEPA Überweisungen und Lastschriften abzuwickeln. Das Projekt wird das Fundament für den Zahlungsverkehr im Rahmen seines laufenden digitalen Umstellungsprogramms bereitstellen.

Dr. Andreas Stylianou, Manager Organization and Change bei Bank of Cyprus, kommentierte: "Der Zahlungsverkehr ist das Lebenselixier unseres Geschäfts. Wir brauchten eine moderne, bewährte Bezahllösung nicht nur für unsere unmittelbaren Anforderungen, sondern auch mit Blick auf unsere zukünftigen Zahlungsverkehrinitiativen. Wir haben uns für Dovetail als erstklassige Lösung entschieden. Mit ihrem Implementierungsprozess und ihrem Team war die Firma in besonderem Maße qualifiziert."

"Wir sind begeistert, dass sich Bank of Cyprus für die preisgekrönte Lösung von Dovetail als Kernkomponente entschieden hat, um die Umstellung auf den digitalen Zahlungsverkehr voranzubringen. Die Bank kann so schrittweise ihren Zahlungsverkehr umstellen. Mit einer effizienten, technologisch fortschrittlichen Lösung, die sich leicht mit den bestehenden Systemen integrieren lässt, bekommt die Bank die notwendige Flexibilität und Agilität, um ihr Kundenangebot aufzuwerten, ohne dabei ihr operatives Leistungsniveau zu gefährden", sagte Martin Coen, CEO.

Informationen zu Dovetail

Dovetail ist Anbieter von erstklassigen Lösungen für Zahlungsverkehr und Liquiditätsmanagement, die eine effektive digitale Umstellung ermöglichen und mit denen Banken ihre Infrastruktur verschlanken können. Sämtliche Lösungen basieren auf einer einzelnen Echtzeit-Architektur, werden lokal oder in der Cloud bereitgestellt, sind funktions- und volumenflexibel abwärts und aufwärts skalierbar und bieten eine unerreichte Kunden- und Segmentpersonalisierung. Durch die Auswahl an Lösungen kann die Bank das Modernisierungstempo flexibel festlegen und sowohl punktuell vorgehen oder auch mehrere Altsysteme erneuern.

Banken profitieren von der kontinuierlichen Investition von Dovetail und seiner weltweit führenden Kundenbasis und können rasch eine messbare Rendite erzielen, ihre strategische Agilität und ihr operatives Leistungsniveau erhöhen, ihre Gesamtbetriebskosten optimieren und die regulatorische Compliance sicherstellen.

Weitere Informationen zu Dovetail finden Sie auf unserer Website unter www.dovetailsystems.com.

