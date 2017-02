Ö3-Verkehrsprognose: Start in die letzte Semesterferienwoche

Wien (OTS) - Nächster Schichtwechsel in den Skigebieten: In den Bundesländern Burgenland, Kärnten, Salzburg, Tirol und Vorarlberg gehen die Semesterferien zu Ende, jetzt kommen Oberösterreich und die Steiermark zum Zug. Auch aus der Slowakei werden Winterurlauber/innen erwartet, und in Tschechien und den Niederlanden ist ebenfalls Urlauberschichtwechsel angesagt. Hauptreisetag ist wie immer der Samstag.

Staustrecken am Samstag

Staugefahr besteht vor allem zwischen 09.00 und 15.00 Uhr auf folgenden Strecken:

In Vorarlberg auf der Rheintalautobahn (A14) vor der Abfahrt Bludenz-Montafon, auf der Arlberg-Schnellstraße (S16) zwischen Bludenz und Dalaas (Blockabfertigung vor dem Dalaaser Tunnel) und auf der Montafoner Straße (L188) taleinwärts.

In Tirol auf der Inntalautobahn (A12) im Raum Kufstein, auf der Eibergstraße und Loferer Straße (B173 und B178) die Verbindung zwischen Söll und Kufstein, auf der Zillertalstraße (B169) in beiden Richtungen (Blockabfertigung vor dem Brettfalltunnel), auf der Fernpassstrecke (B179) im gesamten Verlauf (Blockabfertigung vor dem Lermooser Tunnel und dem Grenztunnel Füssen) und auf der Mieminger Straße (B189) zwischen Tarrenz und Nassereith und über den Holzleitensattel.

In Salzburg auf der Tauernautobahn (A10) zwischen Salzburg und Bischofshofen und abschnittsweise auf der Pinzgauer Straße (B311).

In der Steiermark am Autobahnzubringer Liezen (A9) und auf der Ennstalstraße (B320) zwischen Liezen und Trautenfels.

In Bayern am großen deutschen Eck auf der A8 in beiden Richtungen, zwischen der Grenze Walserberg und dem Inntaldreieck und auf der A93, in beiden Richtungen zwischen Kufstein und dem Inntaldreieck.

Wartezeiten an den Grenzübergängen

Zudem sorgen die Grenzkontrollen immer wieder für Wartezeiten bei der Ausreise nach Deutschland, also am Autobahngrenzübergang Kufstein-Kiefersfelden (meist ist dann auch die Ausweichstrecke durch Kufstein überlastet), am Autobahngrenzübergang Salzburg-Walserberg und auf der deutschen A3, Richtung Nürnberg, kurz nach Suben.

Biathlon-WM in Hochfilzen

Noch bis Sonntag lockt in Hochfilzen die Biathlon-WM tausende Zuschauer/innen speziell aus Deutschland nach Tirol. Staugefahr besteht vor allem bei der An- und Abreise auf der B164, der Hochkönig Straße zwischen St. Johann und Hochfilzen.

Bauen & Energie in Wien

Von Donnerstag bis Sonntag werden viele Häuslbauer/innen am Wiener Messegelände zur „Bauen & Energie“ erwartet. Auf den Zufahrtstraßen können sich immer wieder Staus bilden, etwa am Handelskai (auch auf der Abfahrt von der A23), der Ausstellungsstraße und am Praterstern. Parken ist kostenpflichtig möglich, etwa im Parkhaus A in der Max Koppe-Straße. Bitte beachten: Donnerstag und Freitag ist der 2. Bezirk Kurzparkzone. Die Ö3-Verkehrsredaktion empfiehlt daher eine öffentliche Anreise mit der U2 bis zur Station „Messe-Prater“.

Die Ö3-Verkehrsredaktion informiert jeweils zur vollen und zur halben Stunden über alle Verkehrsbehinderungen und über die genaue Situation auf den Ausweichstrecken. Alle aktuellen Verkehrsmeldungen sind in Echtzeit auch über die Funktion RDS-TMCplus direkt auf dem Navi-Display und im Internet unter http://oe3.ORF.at abrufbar und werden laufend aktualisiert.

