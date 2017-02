Ausstellung „simple yellow“ im Bezirksmuseum 18

Wien (OTS/RK) - Im Bezirksmuseum Währing (18., Währinger Straße 124) wird von Donnerstag, 16. Februar, bis Montag, 6. März, die Kunst-Schau „simple yellow“ gezeigt. In der Ausstellung sind Arbeiten von 15 Mitgliedern der „Berufsvereinigung der bildenden Künstler Österreichs“ zu sehen. Im Mittelpunkt der künstlerischen Auseinandersetzungen steht die Farbe Gelb und deren „emotionale und psychische Wirkung“ „Gelb ist die Farbe für Licht, Sonne, Helligkeit, Leben!“, erklärt dazu Kuratorin Berthild Zierl. Die Malereien und Grafiken in der Ausstellung haben Ausdruckskraft. Feine Abstrahierungen beeindrucken das Publikum. Das Museum ist am Donnerstag (18.00 bis 20.00 Uhr), am Sonntag (10.00 bis 12.00 Uhr) und am Montag (9.30 bis 11.30 Uhr) bei freiem Eintritt geöffnet. Mehr Informationen: Telefon 4000/18 127.

Um 18.30 Uhr geht die Vernissage am Donnerstag, 16. Februar, los. Der Zutritt ist kostenlos. Die auf ehrenamtlicher Basis agierende Museumsleiterin und Bezirkshistorikerin, Doris Weis, begrüßt die Gäste. Berthild Zierl von der „Berufsvereinigung“ spricht einführende Worte. Folgende Künstlerinnen und Künstler sind in der Ausstellung mit interessanten Arbeiten vertreten: Astrid Aigner, Maria Biester, Gabriele Bina, Ellen Bittner, Annemarie Bock, Karl Heigel, Michele Karbassioun, Jutta Kratky, Suze La Rousse, Christof Mayer, Albina E. Ringel, Erika Smutny, Helga Schwaiger, Dimitrii Verdianu und Berthild Zierl. Ergänzend zu den regulären Öffnungsstunden können Kunstinteressierte auch sonstige Besichtigungszeiten mit dem Museumsteam vereinbaren. Termin-Absprachen per E-Mail:

bm1180 @ bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Berufsvereinigung der bildenden Künstler Österreichs:

www.art-bv.at/zentralverband/

Künstlerin Berthild Zierl:

www.zierlart.at/berthildzierl/Atelier.html

Bezirksmuseum Währing:

www.bezirksmuseum.at

