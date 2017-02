Termine am 15. Februar in der "Rathauskorrespondenz"

10.00 Uhr, Pressekonferenz der NEOS Wien zum Thema "Impfnachweis für öffentliche Kindergärten und Schulen" mit KO Beate Meinl- Reisinger (NEOS Wien-Rathausklub, 1., Ebendorferstraße 4/1. Stock) 11.00 Uhr, Überreichung des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Elisabeth Leopold durch StR Andreas Mailath-Pokorny (Rathaus, Wappensaal) 15.00 Uhr, Überreichung des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Andreas Theiss durch StRin Sandra Frauenberger (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Floridsdorf (Amtshaus, 21., Am Spitz 1, 2. Stock, Sitzungssaal)

