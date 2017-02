Initiative Denkmalschutz: Causa Bauernmarkt 21 in Wiener Innenstadt ist ein Skandal! Abriss in Schutzzone und UNESCO-Weltkulturerbe

Das Ressort von Stadtrat Michael Ludwig (SPÖ), die Baupolizei (MA 37), konnte - wie allzu oft - die Erhaltungspflicht nicht durchsetzen! Warum? Das bleibt wie üblich intransparent!

Wien (OTS) - Das Gründerzeithaus Bauernmarkt 21 bildet mit den umliegenden Häusern ein einheitliches Ensemble (erbaut 1908-11). Jetzt wird eines der markanten Zwillingshäuser mit Bewilligung der Baupolizei abgerissen. Anlässlich der Zwangsversteigerung 2002 hat ein zertifizierter Sachverständiger für Immobilienbewertung das Objekt zwar als "generalsanierungsbedürftig" bezeichnet, dem Gebäude selbst aber eine "Restnutzungsdauer" von 80 Jahren attestiert (bezogen auf die tragenden Bauteile). Wohl mit ein Grund warum Jahre zuvor die Baupolizei die "abbruchreife" nicht bestätigen konnte.

Warum konnte Baupolizei die Erhaltungspflicht nicht durchsetzen?

Jeder Eigentümer hat die Verpflichtung sein Haus in gutem baulichen Zustand zu erhalten (Bauordnung § 129). Warum hat die Baupolizei nicht in all den vielen Jahren eine Ersatzvornahme durchführen lassen? Jahrelang standen im leer stehenden Haus immer wieder für längere Zeit die Fenster offen und Wasser drang in das Haus. Wann darf ein Eigentümer folgenlos die Erhaltungspflicht missachten?

Nicht vertrauensbildend! Politiker in Vorstand und Wettbewerbsjury

Aktive Politiker im Vorstand der Stiftung des Eigentümers sowie in der Jury eines Architektenwettbewerbs - der zu einer Zeit ausgeschrieben wurde, als noch gar keine Bewilligung zum Abbruch vorlag – sind nicht vertrauensbildend. Die Bevölkerung sollte bei Behörden und verantwortlichen Politikern auf objektive, unbeeinflusste Entscheidungen vertrauen können.

Zur Herstellung dieses Vertrauens hat unser Verein bereits 2013 in einer Petition "Transparenz und Informationszugang für alle Bürger sowie Parteistellung für NGOs in allen baurechtlichen Verfahren, die das öffentliche Interesse in Schutzzonen betreffen" gefordert, die Stadtregierung hat darauf jedoch nicht reagiert.

