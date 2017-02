SOS Mitmensch: Zeit für eine einmonatige Populistenpause

Einzigartiges Experiment: Aufmerksamkeitsentzug für die extreme Rechte

Wien (OTS) - SOS Mitmensch startet vom 1. bis 31. März eine bisher einzigartige Aktion. Die Menschenrechtsorganisation ruft die österreichische Bevölkerung zu einer „Populistenpause“ auf. Einen Monat lang soll die populistische und extreme Rechte in sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter oder Instagram keine Aufmerksamkeit erhalten. Unsere Aufmerksamkeit ist ein enorm wertvolles Gut, mit dem wir sorgsamer als bisher umgehen sollten, so SOS Mitmensch.

Provokationen einen Monat lang ins Leere laufen lassen

„Rechte Umtriebe dürfen weder verharmlost noch verleugnet werden. Klare Worte gegen die Menschenverachtung, Hetze, Lüge und Diffamierung von Seiten der extremen Rechten sind wichtig und Empörung oftmals angebracht. Dennoch halten wir es für geboten neue Wege zu beschreiten und die Provokationen der Rechten einen Monat lang ins Leere laufen zu lassen. Nichts fürchten Populisten und Extremisten so sehr, wie gar nicht beachtet zu werden“, so Alexander Pollak, Sprecher von SOS Mitmensch.

Experiment mit offenem Ausgang

Ziel der Populistenpause sei kein Ende der Kritik an der extremen Rechten, sondern ein neues Bewusstsein, wie Rechte mit unserer Aufmerksamkeit und Empörung spielen, betont Pollak. Die „Populistenpause“ werde funktionieren, wenn sich viele, die in sozialen Netzwerken aktiv sind, daran beteiligen. „Es ist ein Experiment mit offenem Ausgang. Uns ist klar, dass der Aufmerksamkeitsentzug nicht nur die Rechten trifft, sondern für alle, die mitmachen, eine neue Situation und eine Herausforderung darstellt“, so der SOS Mitmensch-Sprecher.

Anleitung zur „Populistenpause“

SOS Mitmensch hat eine Anleitung zum Ablauf der „Populistenpause“ verfasst. Die Menschenrechtsorganisation gibt Tipps, wie man den Aufmerksamkeitsentzug am besten angehen und zugleich eigene Entzugserscheinungen mildern kann. Die Anleitung findet sich auf der Webseite von SOS Mitmensch unter:

http://www.sosmitmensch.at/populistenpause

Rückfragen & Kontakt:

SOS Mitmensch, Zollergasse 15/2, 1070 Wien

Alexander Pollak

0664 512 09 25

apo @ sosmitmensch.at

www.sosmitmensch.at