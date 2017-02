Pressekonferenz SYMPOSIUM: Licht und Gesundheit

Wie gut ist modernes künstliches Licht?

Wien (OTS) - Gesundes Licht vs. Lichtgefahren: Wo die Entwicklung derzeit steht, wie gut LEDs sein könnten und wie ernst wissenschaftlich genannte Gefahren zu nehmen sind - all dem geht das Symposium konsequent auf den Grund. Was die Öffentlichkeit längst über modernes Licht und neue Leuchtmittel erfahren sollte, wird vom 02. - 05. März 2017 von Wissenschaftlern aus Medizin und Biologie sowie Beleuchtungsexperten offen klar gelegt.



Das Österreichische Institut für Licht und Farbe und die Akademie für Ganzheitsmedizin (GAMED) stellen als Veranstalter des Symposiums die Wirkungen künstlicher Lichtstrahlung in den Vordergrund: ebenso heilend wie auch schädigend. Prinzipiell hat jeder einzelne Wellenbereich (Farbbereich) spezifische Einflüsse auf den Organismus, die als Heilkraft oder als Gefahr wirken können.



Wie vielen Menschen der westlichen Länder droht heute Alterserblindung?

Blaulicht-Strahlung zerstört auf Dauer die Netzhaut: AMD (Altersbedingte Makula-Degeneration) ist bisher unheilbar und endet meist mit Erblindung. Nach Prof. Funk sind 75-Jährige heute zu ca. 35% davon bedroht. Nur professionelle Planung mit kritischer Auswahl und Kontrolle von Leuchtmitteln kann hier helfen. "Multi-spektrales Komfortlicht werden wir als echte Zukunftsvision auf dem Symposium diskutieren", so "Licht und Farbe"-Institutsleiter Karl. A. Fischer.

SYMPOSIUM "LICHT UND GESUNDHEIT"



DATUM: Symposium 03. + 04.03.2017 / Workshops: 02. + 05.03.2017

REFERENTEN: Univ.-Prof. Dr.med. Wolfgang Marktl, Univ.-Prof. Dr.med. Richard Funk, Univ.-Prof. DDr.med. Eva Schernhammer, Dr. Alexander Wunsch, Univ.-Prof. Dr. Herbert Klima, Prof. Mag.art. Karl A. Fischer

Gesundes Licht vs. Lichtgefahren, für Lichtplaner, Architekten, Ganzheitsmediziner, Raumgestalter, Spitalsleiter, Hausbauer, Elektriker und alle an Licht und Farbe interessierten.

Datum: 03.03.2017, 12:30 - 13:30 Uhr

Ort: Gesundheitsministerium/Festsaal

Radetzkystrasse 2, 1030 Wien, Österreich

Url: www.licht-und-gesundheit.com

Rückfragen & Kontakt:

Österreichisches Institut für Licht und Farbe - www.lichtundfarbe.at

Pressekontakt: Suzan Aytekin

presse @ lichtundfarbe.at - 0664/20 11 895