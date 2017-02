Wien – Rudolfsheim – Fünfhaus: Juwelier bestohlen – Täter festgenommen

Wien (OTS) - Gestern Nachmittag schlug ein Mann um 13.40 Uhr die Auslagenscheibe eines Juweliergeschäfts in der Äußeren Mariahilfer Straße ein. Der Täter nahm mehrere Uhren an sich und versuchte zu Fuß vom Tatort zu fliehen. Ein Zeuge, er verständigte den Notruf, verfolgte den Flüchtigen und gab per Telefon ständig den aktuellen Standort und die Fluchtrichtung des Mannes an die Polizeibeamten weiter. Der Tatverdächtige konnte in einer Straßenbahngarnitur der Linie 6 angehalten und festgenommen werden. Er befindet sich in Haft.

