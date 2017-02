Wien – Favoriten: Mann niedergeschlagen und verletzt

Wien (OTS) - Gestern griffen drei Männer einen 28-Jährigen vor einem Schnellimbiss in der Quellenstraße an. Die Angreifer attackierten das Opfer mit Faustschlägen und Fußtritten. Einer der Angreifer verwendete bei der Attacke einen Schlagstock. Danach flüchteten die Männer vom Tatort. Das verletzte Opfer wurde in ein Spital gebracht. Im Zuge weiterer Ermittlungen konnte einer der Tatverdächtigen ausgeforscht und festgenommen werden. Bei der Festnahme stellten die Beamten eine Schusswaffe, die der Mann halbgeladen mit sich führte, sicher. Er befindet sich in Haft.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Thomas KEIBLINGER

31310 72105

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at