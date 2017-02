Der 90. Geburtstag von Hugo Portisch auf Radio Niederösterreich

Großes Porträt am 19. Februar – Live zu Gast am 21. Februar

St. Pölten (OTS) - Hugo Portisch ist für viele Österreicher und über Generationen d e r Aufbereiter der jüngeren Zeitgeschichte des Landes und der Welt – legendär sind seine TV-Dokumentationsreihen „Österreich I“ und „Österreich II“, genauso unzählige Analysen aktueller Weltpolitik im ORF, als Print-Journalist und in zahlreichen Büchern.

Am Sonntag, 19. Februar feiert der in Bratislava geborene und aufgewachsene Hugo Portisch seinen 90. Geburtstag. Radio Niederösterreich widmet ihm an diesem Tag ab 20.04 Uhr ein einstündiges Porträt unter dem Titel „Der Chronist Österreichs“ (Gestaltung: Marina Watteck).

Und zwei Tage später, am Dienstag, 21. Februar, ist Hugo Portisch von elf bis zwölf Uhr live zu Gast in „Radio Niederösterreich am Vormittag“. Dabei wird er auch die Neuauflage seiner Lebenserinnerungen „Aufregend war es immer“ und sein neues Buch „Leben mit Trump – ein Weckruf “.

