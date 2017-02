Gesamte NAVAX Unternehmensgruppe ist ISO 27001 zertifiziert

Standard für Informationssicherheit vom IT-Systemhaus an allen Standorten erfolgreich erfüllt

Wien (OTS) - Nur etwas mehr als eine Handvoll von Unternehmen erfüllen in Österreich die ISO 27001 Zertifizierung, den weltweit einzigen Standard für Informationssicherheit. Inhaltlich umfasst der Standard neben technischer IT-Sicherheit auch organisatorische, personelle und physische Aspekte, von Mitarbeiter-Awareness bis zum Brandschutz. NAVAX, das unabhängige IT-Systemhaus, hat die mit sehr viel Aufwand verbundene Zertifizierung erfolgreich gemeistert: nicht nur in einzelnen Bereichen, sondern in allen sechs operativen Unternehmen der NAVAX Gruppe - an allen Standorten.

Wirkung nach innen und außen

Mit der ISO 27001 Zertifizierung ist die Einführung eines Informationssicherheits-Managementsystems (ISMS) verbunden. Damit werden die unternehmensweiten Sicherheitsstandards erhöht: Denn mit dem strukturierten Prozessansatz werden Probleme vermieden, die durch Implementierung von Einzelmaßnahmen entstehen können. Sicherheitslücken werden systematisch bewertet und minimiert. Durch die Einführung eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses (KVP) wird das Bewusstsein der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stetig geschärft. Dadurch wird mit dem Thema Daten- und Informationssicherheit viel sensibler umgegangen. Das schafft Awarenessbildung intern und verstärkt das Vertrauen auf Kundenseite.

Umsetzungsstark in kurzer Zeit

Ein Jahr lang hat sich das Team von NAVAX gründlich auf die Zertifizierung vorbereitet. Mitte Dezember 2016 erfolgte die Abnahme im Rahmen eines intensiven Audits - 56 Stunden über drei Tage verteilt. Das Besondere bei dem Projekt ist, dass nicht nur einzelne Prozesse zertifiziert worden sind, sondern alle sechs operativen Unternehmen der NAVAX Unternehmensgruppe an allen Standorten in Österreich und Deutschland.

Durch die Zertifizierung ist nicht nur die notwendige gesetzliche Anforderung im Sinne des österreichischen Datenschutzgesetzes (DSG 2000, idgF) erfüllt, sondern auch die Basis für die kommende europäische Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) gelegt worden.

"Mit der ISO 27001 Zertifizierung hat sich der Denkprozess in meiner gesamten Unternehmensgruppe gewandelt und das Sicherheitsbewusstsein ist enorm gestiegen. Abgesehen davon können wir uns mit dem Standard für Informationssicherheit vom Mitbewerb abheben. Denn Sicherheit ist nun ein integraler Bestandteil unserer Geschäftsprozesse, in den wir kontinuierlich investieren werden. Die vertraulichen Daten unserer Kunden waren und sind bei uns gut aufgehoben, was jetzt aber auch durch eine unabhängige Instanz bestätigt wurde“ , fasst Oliver Krizek, Eigentümer und Geschäftsführer der NAVAX Unternehmensgruppe, stolz zusammen.

Über die NAVAX Unternehmensgruppe:

Die NAVAX Unternehmensgruppe ist ein unabhängiges IT-Systemhaus, das Unternehmensprozesse optimiert und Business-Softwarelösungen für national und international tätige Unternehmen einführt. Das Systemhaus betreibt Unternehmen im deutschsprachigen Raum und Kunden mit über 750 Projekten in mehr als 100 Ländern der Welt arbeiten mit den NAVAX Unternehmens-Lösungen in den Bereichen ERP, CRM, Business Intelligence, Controlling & Budgetierung sowie Collaboration & Mobility. Das Unternehmen ist Microsoft, Qlik, Corporate Planning und MicroStrategy Partner und stellt eigene Software für Banken und Leasingunternehmen her.

