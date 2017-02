ÖH Med Wien: Medizinstudium in Wien vor dem Aus

Die Regierung blockiert Umbauten - Medizinstudium bald nicht mehr möglich

Wien (OTS) - Die Räumlichkeiten der Anatomie, Pharmakologie und einige weitere an der Medizinischen Universität Wien (MedUni Wien), in denen ein elementarer Teil des Human- und Zahnmedizinstudiums angesiedet ist, dürfen bald aus Arbeitsschutzgründen nicht mehr benutzt werden. Betroffen davon sind Hörsäle, Seminarräume und auch alle Seziersäle. Aufgrund des Denkmalschutzes können diese alten Gebäude nicht mehr für den universitären Betrieb saniert werden.

Seit Jahren sollen die betroffenen Institute umgesiedelt werden - doch die Regierung stellt sich quer. Zuerst waren es zähe Verhandlungen mit dem Ministerium für Wirtschaft, Forschung und Wissenschaft, das endlich seine Zustimmung erteilte, jetzt blockiert das Finanzministerium. “Den Ministerien ist seit Jahren bekannt, dass das Medizinstudium in den alten Räumlichkeiten nicht mehr weitergeführt werden kann. Dass die Verantwortlichen jetzt noch immer nicht ihre Zustimmung erteilen, ist uns unverständlich”, kommentiert Julia Wunsch vom Vorsitzteam der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der Medizinischen Universität Wien (ÖH Med Wien).

Die MedUni Wien ist ratlos, die Untätigkeit der Regierung sorgt für Erstaunen. "Dass Vizekanzler Mitterlehner und Finanzminister Schelling hier mit der Zukunft der österreichischen Gesundheitsversorgung so leichtsinnig umgehen, ist verantwortungslos. 740 Studienplätze pro Jahr stehen auf dem Spiel”, so Lukas Wedrich vom Vorsitzteam der ÖH Med Wien.

Wenn nicht bald eine Lösung gefunden wird, muss ein elementarer Teil des Unterrichts an der größten Medizinischen Universität Österreichs eingestellt werden. Damit stehen hunderte Medizinstudienplätze vor dem Aus. “Wir fordern die Finanzierung der Neubauten und eine schnelle Umsetzung der Bauvorhaben, damit das Medizinstudium in Wien eine Zukunft hat”, so Johanna Zechmeister vom Vorsitzteam der ÖH Med Wien abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Johanna Zechmeister

Vorsitzende der ÖH Med Wien

Tel.: 06764941885

E-Mail: johanna.zechmeister @ oehmedwien.com