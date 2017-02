G2A bringt mit G2A Deal ein Game-Pack mit Treueprogramm auf den Markt

Hongkong, China (ots/PRNewswire) - Der internationale digitale Gaming-Marktplatz G2A.COM (https://www.g2a.com/) hat mit G2A Deal

(https://www.g2a.com/en/game-deals) erstmals ein Videospiel-Pack mit

Treueprogramm auf den Markt gebracht, das die Spiele Lords of the Fallen, Syberia 1 und 2, Dirt 3 und SUPERHOT umfasst und zu einem günstigen Abopreis zu haben ist. Das von G2As Entwickler- und Publisher-Supportsystem G2A Direct unterstützte G2A Deal ist ein nagelneues Treueprogramm mit beliebten Spielen, die direkt von den Entwicklern und Publishern stammen.

G2A Deal ist das neueste Produkt im G2A-Sortiment, das bereits Produkte wie G2A PAY (https://pay.g2a.com/), eine Zahlungsplattform, auf der über 200 verschiedene Zahlungsmethoden angeboten werden, und G2A 3D (https://3d.g2a.com/), einen Marktplatz für 3D-Drucksachen, umfasst. Im Rahmen eines Kundentreueprogramms soll G2A dafür sorgen, dass alle Kunden unabhängig von ihrem Budget von einer breiten Auswahl an Spielen profitieren können. G2A wird in regelmäßigen Abständen neue G2A-Deals mit verschiedenen ausgewählten Titeln herausbringen, die von den Entwicklern und Publishern selbst stammen (es sind keine Drittanbieter beteiligt). G2A Deal wird außerdem Rabattcodes enthalten. In den kommenden Monaten werden sogar noch mehr Treueprämien hinzukommen.

Der erste G2A Deal ist seit dem 10. Februar zu haben und umfasst Lords of the Fallen von CI Games, Syberia 1 und 2 von Microids, Dirt 3 von Codemasters und SUPERHOT vom gleichnamigen Team. Kunden können G2A Deal entweder als Abo oder als einmalige Anschaffung erwerben. Die Zugangsschlüssel stehen sofort nach dem Kauf zur Verfügung, da Steam-Codes nicht nach Regionen verschlüsselt werden.

