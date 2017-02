Swift Biosciences bringt neuartiges Long-Insert Library-Kit für optimierte Datenqualität auf PacBio Sequenzierungsplattformen auf den Markt

Ann Arbor, Michigan (ots/PRNewswire) - Swift Biosciences gab heute die kommerzielle Veröffentlichung seines Accel-NGS® XL Library Prep Kit (https://swiftbiosci.com/products/accelxl) bekannt, der schnellsten Lösung für die Sequenzierung kompletter Genome auf Pacific Biosciences® (PacBio®)-Plattformen. Das Library Preparation-Kit ist speziell für PacBios Single-Molecule Real-Time (SMRT®) Sequencing-Methode optimiert und macht die Sequenzierung deutlich längerer DNA-Abschnitte mit einem simplen Single-Tube-Workflow und geringerer Probenzuführung möglich. Swift Biosciences nimmt ab jetzt Bestellungen für das exklusiv nur über Swift erhältliche Accel-NGS XL Kit

(https://swiftbiosci.com/products/accelxl) entgegen.

"Mit einem unkomplizierten vierstündigen Arbeitsgang und längeren Leseweiten bringt das Accel-NGS XL Kit

(https://swiftbiosci.com/products/accelxl) eine wesentliche

Verbesserung für Anwendungen zur Sequenzierung kompletter Genome wie de novo-Assemblierung und Haplotyp-Sequenzierung, und zwar für sämtliche Genome einschließlich mikrobieller, pflanzlicher, tierischer und menschlicher Art", sagte Haley Fiske, Chief Commercial Officer von Swift Biosciences. "Mit diesen Verbesserungen in der Qualität und im Arbeitsablauf können PacBio-Anwender mit der doppelten Produktivität aus jedem Durchlauf aussagekräftigere Ergebnisse erzielen".

Swift Biosciences und mehrere wissenschaftliche Mitarbeiter haben im Rahmen der AGBT 2017 Jahrestagung zwei Poster präsentiert, die über die neue Methode generierte Sequenzdaten aufzeigen. Das erste Poster mit dem Titel "A Method to Improve Read Length of SMRT Sequencing" (Eine Methode zur Verbesserung der Leseweiten von SMRT-Sequenzierung) zeigt die in Zusammenarbeit mit Mount Sinai und Cold Spring Harbor Laboratories erzielten Resultate aus diversen Genomen einschließlich pflanzlicher, bakterieller und menschlicher Referenz-DNA auf. Die unterstützenden Daten lieferten durchschnittlich DNA-Abschnitte bis zu 20Kb, mit 50% geringerer Probenzuführung und ohne Adapter-Dimer Artefakte. Im zweiten Poster mit dem Titel "Improved Library Construction Methods for the Pacific Biosciences Sequencing Platform Using Swift Accel-NGS XL Library Prep Kit

(https://swiftbiosci.com/products/accelxl) for PacBio Applied to

Challenging BAC Clones for Human Genome Reference Improvement" (Verbesserte Methoden zum Library-Aufbau für die Pacific Biosciences Sequenzierungsplattform unter Einsatz des Swift Accel-NGS XL Library Prep Kit (https://swiftbiosci.com/products/accelxl) für PacBio, angewandt auf anspruchsvolle BAC-Klone zur verbesserten Referenzierung des menschlichen Genoms) präsentierte Robert Fulton, Direktor für Projektentwicklung und Management am McDonnell Genome Institute der Washington University, Ergebnisse aus der humanen BAC-Klon-Sequenzierung, die bessere Library-Ergebnisse bei der Sequenzierung längerer DNA-Abschnitten demonstrieren.

"Swift Biosciences kann als erstes Unternehmen Lösungen zur Library-Vorbereitung für die drei wichtigsten Sequenzierungsplattformen Pacific Biosystems, Illumina® und Ion Torrent(TM) anbieten", erklärte Timothy Harkins, Ph.D., President und CEO von Swift Biosciences. "Wir fokussieren uns strategisch auf den Ausbau des NGS-Markts, indem wir komplexe Workflows durch unsere innovativen Library-Technologien vereinfachen und neue Anwendungen für jede der NGS-Plattformen verfügbar machen. Unsere Libraries liefern in selbst den anspruchsvollsten Anwendungen die qualitativ besten Daten. Swift ist "das NGS-Library-Unternehmen".

