Bond No. 9 Nolita

New York (ots/PRNewswire) - Wir bei Bond No. 9 machen ein Geständnis:

Wir hatten in der letzten Zeit so viel zu tun, dass wir kaum Muße fanden, die Gegend um unseren Hauptsitz in der Bond Street zu erkunden. Aber das hat sich geändert, als bekannt wurde, dass Nolita - das Viertel, welches auf der anderen Seite der Houston Street beginnt - zu einem der Lieblingsorte der Millennials und der Szene in Downtown wird. Und wir haben getan, was wir mit den klassischen Vierteln von New York immer tun. Wir haben ihm einen Duft verliehen. Nolita, das Parfüm, debütiert im April 2017 - genau rechtzeitig für den Frühling 2017.

Die interaktive Multimedia-Pressemitteilung finden Sie hier: http://www.multivu.com/players/English/8025051-bond-no-9-nolita-perfume-lipstick-duo

Was aber ist Nolita? Dieses perfekt gelegene Viertel, eingebettet von Noho im Norden, Soho im Westen und westlich der Lower East Side, mit seinen von Bäumen gesäumten engen Straßen, ist äußerst hip und cool. Es beherbergt das New Museum und einen der bekanntesten Buchläden von New York. Zudem entwickelt es sich zu einem Magneten für eine Reihe faszinierender, eleganter Boutiquen mit dem letzten Schrei bei Kleidung und Schuhen.

Aber wie durch Magie blieb Nolita übertriebene Sanierung erspart. Es ist derzeit kein einziges modernes Hochhaus in Sicht.

Es hat eine reiche Vergangenheit und eine Menge des weiblichen, flirtenden Reizes seiner Trend-Boutiquen. Dies wiederum hat Bond No. 9 Nolita inspiriert, unser neuestes Parfüm. Die ersten Geruchsnoten sind Freesien, klassisch und ladylike, zusammen mit einer überraschenden Explosion von Mandarine. Im Herzen stehen berauschender, tropischer arabischer Jasmin und romantische, verzaubernde Lilie. Dann folgen warme und betörende Grundnoten von Amber, Moschus und Sandelholz.

Wir verfolgen das Flirtthema auf dem Flacon von Nolita mit einer Explosion von Küssen in Lippenstiftfarben: Flammrot, Fuchsie und Bubblegum-Pink, die von Gold gerahmt werden. Denn für ein echtes Bond No. 9 Girl ist ein Lippenstift nicht genug. Nolita wird von einer Innovation von Bond No. 9 begleitet: Unserem ersten cremigen und wohlriechenden Lippenstift in klarem, kühnem New-York-Rot. Der perfekte Lippenstift für das Girl von Bond No. 9!

Im April 2017 in den Geschäften.

Bond No. 9 New York Boutiquen, Saks Fifth Avenue, ausgewählte Standorte von Bloomingdales, Harrods und www.bondno9.com

Preis: 100 ml, 350 USD.

