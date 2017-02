Café mit Ausblick im Kunsthistorischen Museum Wien

Das Café & Restaurant im KHM bietet nach dem Umbau ab sofort noch mehr Gästen die Möglichkeit, bei einem Besuch Wiener Kaffeehauskultur zu genießen

Wien (OTS) - Wer das Kunsthistorische Museum Wien erkundet, macht meist auch im Café & Restaurant in der prachtvollen Kuppelhalle Rast und wird mit besten Kaffeespezialitäten, köstlichen Kuchen sowie traditioneller Wiener und Österreichischer Küche verwöhnt. Eine Adaptierung des Interieurs verleiht einem der schönsten Orte des Museums noch mehr Atmosphäre. „Kunst macht glücklich, klüger und hungrig. Das neue Café im Kunsthistorischen Museum ist ein wichtiger Teil des Gesamterlebnis Museum“, betont Mag. Florian Pollack, Kommunikations- und Marketingleiter des Kunsthistorischen Museum Wiens.

Neue, erhöhte Sitzgelegenheiten an der großen Fensterfront bieten einen fantastischen Ausblick auf den Maria-Theresien-Platz und laden zum Verweilen ein – beispielsweise bei einem umfangreichen Frühstück am Wochenende oder einem stilvollen Gourmet-Abend. Darüber hinaus sorgt ein neues Lichtkonzept für optimale Beleuchtung und lässt die Räumlichkeit in besonderem Glanz erstrahlen.

„Als Mitglied im Club der Wiener Kaffeesieder freut es uns besonders, unseren Gästen genussvolle Momente in diesem einzigartigen Ambiente bieten zu können und damit ein Stück Wiener Kaffeehauskultur zu bewahren“, so Herbert Fuchs, Geschäftsführer von GOURMET. Im Vorjahr konnte das GOURMET-Team über 90.000 Gäste im Café & Restaurant im Kunsthistorischen Museum Wien begrüßen. Um auch in Spitzenzeiten und während geschlossener Veranstaltungen ausreichend Platz anbieten zu können, wurde das Konzept um einen Selbstbedienungsbereich mit Stehtischen erweitert.

Aber nicht nur das Platzangebot wurde vergrößert – auch am Küchenkonzept hat sich einiges verändert: Neben klassischen Kaffeespezialitäten, Mehlspeisen und traditionellen Schmankerln bietet die neue Speisekarte nun auch eine Auswahl an Low-Carb Brötchen und vegetarische Snacks.

Das Café & Restaurant des KHM Wien wird von Touristen ebenso besucht, wie von Einheimischen, Museumsliebhabern, die ihre Jahreskarte für regelmäßige Besuche nutzen und Unternehmen, die internationale Gäste zu diesem Highlight einladen. Die Räumlichkeiten werden aber auch regelmäßig als Location für Events oder Clubbings gebucht.

Genuss im Museum: Gourmet-Abend

Jeden Donnerstag von 18.30 bis 22.00 Uhr

Das romantische Dinner im Museum auf hohem Niveau wird den Gästen des Restaurants jeden Donnerstag-Abend geboten – mit einem reichhaltigen Angebot an Vorspeisen, Suppen, Salaten, Hauptspeisen, Käse und Desserts sowie einer exquisiten Weinbegleitung. Eine Führung durch eine Sonderausstellung oder die Gemäldegalerie des Museums nach dem Essen ist inkludiert und macht den Abend zu einem außergewöhnlichen Erlebnis. Der Tisch in der Kuppelhalle bleibt den ganz Abend exklusiv reserviert.

Information & Reservierung unter khm-sales@gourmet.at

oder +43 (0)50 876-1001 (Mo-Fr: 8.00 bis 17.00 Uhr)

Frühstücken im KHM

Ab sofort haben passionierte FrühstückerInnen sowohl am Samstag als auch am Sonntag die Möglichkeit, in kunstvollem Ambiente die erste Mahlzeit des Tages zu genießen. An Wochenenden lädt das Café im Kunsthistorischen Museum zum Frühstücken – einfach zu den Öffnungszeiten des Museums (Jun. - Aug., tgl. 10 - 18 Uhr, Sep. – Mai, Di – So. von 10 - 18 Uhr) und ohne Reservierung! Gäste erhalten ihre individuelle Auswahl an Köstlichkeiten mit Etagere direkt an den Tisch serviert – mitten im Museum in der wunderschönen Kuppelhalle.

Über GOURMET

GOURMET hat sich dem Thema Essen und Genuss verschrieben. Als Österreichs Marktführer bei Menü-, Catering- und Gastronomieservices bietet GOURMET höchste Ernährungs- und Kochkompetenz, Verlässlichkeit und Sicherheit. GOURMET kocht für Kindergärten, Schulen, Unternehmen, Senioren, den Einzelhandel sowie für Gäste bei Events und Großveranstaltungen. GOURMET betreibt in Wien renommierte Gaststätten, traditionsreiche Wiener Kaffeehäuser und innovative Restaurants. Mit dem kulinarischen Angebot im Kunsthistorischen Museum gelingt GOURMET eine besondere Melange aus Augen- und Gaumenfreuden.

Für weitere Informationen und Reservierungen besuchen Sie auch bitte unsere Homepage: www.genussimmuseum.at

Café und Restaurant im Kunsthistorischen Museum Wien Weitere Informationen und Reservierungen

