„Abstoßungsreaktionen“: Das Münchhausen-by-proxy-Syndrom beim „Bergdoktor“

Vorläufig letzte neue Folge der ORF/ZDF-Erfolgsserie am 15. Februar in ORF 2, „heute leben“ bespricht tags darauf den aktuellen Fall

Wien (OTS) - Frank Dittmer, Direktor des Tiroler Heimatmuseums, ist seit einiger Zeit gesundheitlich angeschlagen und ständig erkältet. Seine Frau, eine resolute Krankenschwester, drängt ihn, zum Arzt zu gehen. Doch was „Der Bergdoktor“ am Mittwoch, dem 15. Februar 2017, um 20.15 Uhr in ORF 2 in der vorläufig letzten neuen Folge der ORF/ZDF-Erfolgsserie herausfindet, kann er selbst kaum glauben – wird sein Patient von seiner eigenen Frau in kleinen Dosen vergiftet? Die seltene psychische Erkrankung, das sogenannte „Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom“, ist daher am Donnerstag, dem 16. Februar, um 17.30 Uhr in ORF 2 auch Thema in „heute leben“: Dr. Sigrun Roßmanith, Fachärztin für Psychiatrie, psychotherapeutische Medizin und Neurologie sowie gerichtlich beeidete Sachverständige, ist Gast im Studio und bespricht den aktuellen „Bergdoktor“-Fall.

Mehr zum Inhalt der vorläufig letzten Folge „Der Bergdoktor:

Abstoßungsreaktionen“ (Mittwoch, 15. Februar, 20.15 Uhr, ORF 2)

Frank Dittmer (Stephan Grossmann) ist in jüngster Zeit oft krank. Seine Frau Emma (Marlene Morreis), selbst Krankenschwester, besteht in ihrer resoluten Art darauf, dass Dr. Martin Gruber (Hans Sigl) diverse Untersuchungen bei ihrem Mann durchführt. Dieser findet anhand der Blutwerte schnell heraus, dass Franks schlechter Zustand nur die Nebenwirkung von einem regelmäßig zugeführten Schmerzmittel sein kann. Doch der Patient bestreitet die Einnahme. Der Verdacht kommt auf, dass Emma ihrem Mann das Mittel heimlich verabreicht haben könnte. Leidet sie am Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom, will sie damit Aufmerksamkeit auf sich lenken? Oder war es doch Frank selbst? Martin bleibt nicht viel Zeit, denn durch jede weitere Tablette drohen Franks Organe zu versagen.

„Der Bergdoktor“ ist eine Produktion der ndF: neue deutsche Filmgesellschaft mbH im Auftrag von ZDF und ORF.

