Handelsverband: C&A Manager Norbert Scheele wird Vizepräsident

Norbert Scheele, Country Manager C&A Österreich folgt Angela Schünemann nach, die in Deutschland als Geschäftsführerin der Weltbild Holding das Ressort Markt und Programm übernimmt.

Wien (OTS) - Der Handelsverband bedankt sich bei Angela Schünemann für ihre wertvolle Unterstützung und das jahrelange Engagement, das sie in Ihrer Funktion als Vizepräsidentin des Handelsverbandes gezeigt hat und wünscht ihr für ihre persönlich und berufliche Zukunft alles Gute.

Ihr folgt Norbert Scheele nach, der seit Jahrzehnten in verschiedenen Funktionen und als Länderverantwortlicher für C&A Österreich und CEE tätig ist.

„Mit Norbert Scheele begrüßen wir einen ausgewiesenen Experten und führenden Kopf der Branche im Präsidium, der sowohl die heimische als auch die europäische Handelslandschaft besten kennt. Gemeinsam mit den anderen Präsidiumsmitgliedern und dem Präsidialrat werden wir weiterhin an der Gestaltung einer erfolgreichen Österreichischen Handelslandschaft arbeiten und unseren Mitgliedern als verlässlicher Sprecher und Partner zur Verfügung stehen“, freut sich Dr. Stephan Mayer-Heinisch, Präsident des Handelsverbandes auf die Zusammenarbeit.

Druckfähige Fotos zum Download finden Sie unter www.handelsverband.at/Praesidium

Über Norbert Scheele

Norbert W. Scheele ist seit 30 Jahren in verschiedenen Funktionen und Ländern für C&A Mode tätig. Von 2002 bis 2009 war er als Mitglied der österreichischen Geschäftsleitung als Expansionsmanager und Head of Region für Mittel- und Osteuropa verantwortlich. Nach drei Jahren als Country Manager für die Schweiz und Italien kehrte er 2012 an die Spitze von C&A Österreich und CEE zurück und übernahm damit die Leitung von über 350 Filialen und rund 5.000 Mitarbeitern.

