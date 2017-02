Finesse® Solutions kündigt Führungskräfte-Forum CellWorld Shanghai 2017 an

Santa Clara, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Finesse Solutions, Inc., ein Hersteller von Mess- und Steuerungslösungen für Prozessanwendungen in den Biowissenschaften, kündigt die vierte CellWorld Shanghai Conference an, eine Veranstaltung, die speziell für Innovatoren, Visionäre und die Führungsspitze im Bereich Bioprozesstechnik konzipiert ist.

Die auf einen Tag angesetzte Konferenz steht nur geladenen Teilnehmern offen und wird am 13. Juni 2017 im InterContinental Shanghai Pudong in Pudongs Finanz- und Handelszone im Stadtviertel Lujiazui stattfinden. Themenkreis der Veranstaltung ist "Continuous Bioprocessing in Asia" (Kontinuierliche Bioprozesstechnik in Asien). Finesse will mit diesem Forum eine Plattform für die führenden Köpfe im Biopharma-Bereich bereitstellen, um Trends und Erfahrungen in der Umsetzung von kontinuierlicher Prozesstechnik in Asien zu diskutieren.

Im Rahmen des Events werden Gastreferenten aus Asien und den USA über den Wandel der biopharmazeutischen Industrie in Asien, Trends in der Branche und Möglichkeiten und Wege zur Optimierung von Anlagen berichten, darüber hinaus werden Fallstudien für kontinuierliche Prozesstechnik präsentiert. Finesse wird innovative Lösungen für die vor- und nachgeschaltete Einweg-Bioverfahrenstechnik vorstellen, die sich auf neuartige Messverfahren und fortschrittliche Automatisierung für kontinuierliche Prozesstechnik stützen.

"Wir erhalten überwältigendes Feedback zu unseren CellWorld-Konferenzen und freuen uns sehr, das nunmehr vierte CellWorld Forum in Shanghai ausrichten zu können", erklärte Dr. Barbara Paldus, CEO von Finesse Solutions. "Unser Ziel ist die Bereitstellung einer Plattform für die Führungsspitze der Biopharmazeutika-Hersteller in Asien, um Meinungen zu Branchentrends sowie Neuerungen und Technologien zur Auslastung von Fertigungsstätten auszutauschen und intelligente Tools zu erkunden, die die Einführung von kontinuierlicher Prozesstechnik unterstützen".

Informationen zu Finesse Solutions, Inc.

Das in Kalifornien ansässige Unternehmen Finesse Solutions, Inc. hat sich bei schlüsselfertigen, skalierbaren Lösungen in der vorgeschalteten Einweg-Bioverfahrenstechnik einen hervorragenden Ruf erarbeitet. Die Produktplattform von Finesse umfasst innovative Einweg-Sensoren, modulare Automatisierungshardware und intelligente Software, durch die sich sowohl Daten- als auch Technologietransfer global abstimmen lassen. Finesse bietet außerdem komplette Dienstleistungspakete an, darunter die Kommissionierung und Validierung von schnell und zuverlässig installierten Einweggeräten. Weitere Informationen finden Sie unter www.finesse.com.

Logo -

http://mma.prnewswire.com/media/433995/Finesse_Solutions_Inc_Logo.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Lisa Dunlevie

ldunlevie @ finesse.com

+1 650 533 8432