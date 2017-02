VHS Wien: Bitte lächeln! Der Mensch als Motiv

Der neue Lehrgang für Portraitfotografie im Film- und Medienzentrum Margareten

Wien (OTS/RK) - Am Dienstag, den 21. Februar 2017 beginnt im FMZ (Film- und Medienzentrum) der Lehrgang für Portrait-Fotografie. Dieser neue Lehrgang richtet sich an Fotografie-AnfängerInnen & HobbyfotografInnen, die die theoretischen und praktischen Grundlagen der Portraitfotografie inklusive dem Umgang mit der Kamera lernen möchten. Sie erwerben die Grundlagen der Fotografie, erhalten umfassendes Wissen rund um Kameratechnik, Bildgestaltung und Bildbearbeitung und lernen ihre Fotos optimal zu präsentieren. Das erworbene Wissen wird im Rahmen von Fotoshootings und bei praktischen Übungen umgesetzt. Eine Einführung in die Studiofotografie und in das Entwickeln von Bildern in der Dunkelkammer sind ebenfalls Inhalt des Fotolehrgangs! Der Lehrgang ist praxisorientiert und als Abendlehrgang konzipiert.

Film- und Medienzentrum Margareten (FMZ)

Im FMZ erwarten KundInnen Kurse und Workshops, die Zugang zur Film- und Medienwelt schaffen, Unterstützung bei der beruflichen, medialen Herausforderung bieten sowie zur Vorbereitung für Bewerbungen an Filmausbildungsinstitutionen dienen. Darüber hinaus finden Interessierte ein großes Angebot an Foto-, IT-Grundlagen- bis hin zu Programmierkursen. Die angebotenen Kurse sind nicht als Gesamtausbildung, sondern als Grundlagenvermittlung und Umriss der in der Filmbranche vorhandenen Fachkompetenz zu verstehen. Dies ermöglicht es auch berufstätigen Film-, Foto- und Computerinteressierten individuell buchbare Seminare zu belegen.

Factbox:

„Lehrgang für Portraitfotografie“

21. Februar 2017 bis 27. Juni 2017, Dienstag 18-21 Uhr, Samstag 10-18 Uhr

Film- und Medienzentrum Margareten, 5., Johannagasse 2 Lehrgangsgebühr: € 1208

Weitere Informationen unter

http://bit.ly/2kKy4C1, per Mail an medienzentrum @ vhs.at bzw. telefonisch unter: 01/89174-105 002 (Schluss)

