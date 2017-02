Margareten: Publikation über „Schmäh“ und Avantgarde

Wien (OTS/RK) - Die mehrfach ausgezeichnete Irene Suchy ist Journalistin, Lehrbeauftragte, Dramaturgin, Ausstellungsgestalterin, Moderatorin, Literatin und Herausgeberin. Zudem hat die Vielseitige wiederholt Publikationen zur neueren Musikhistorie veröffentlicht. Am Freitag, 17. Februar, stellt Irene Suchy ab 19.30 Uhr im Etablissement „Arena-Bar“ (5., Margaretenstraße 117) in ihrer Funktion als Herausgeberin das Druckwerk „Schmäh als ästhetische Strategie der Wiener Avantgarden“ vor. Neben Rezitationen aus dem Band erwarten die Gäste interessante Musik- und Video-Einspielungen. Wer mehr über Facetten des Unernsten und der Komik sowie über das Tun der kreativen Avantgarde in den 1950er- bis 1970er-Jahren und den speziellen „Wiener Schmäh“ erfahren will, darf diesen Abend nicht versäumen. Als Veranstalter der Buch-Präsentation in der „Arena-Bar“ agiert der Kultur-Verein „Aktionsradius Wien“. Der Eintritt ist kostenlos. Die Besucherinnen und Besucher sollen Spenden entrichten. Auskünfte dazu: Telefon 332 26 94.

Der Band „Schmäh als ästhetische Strategie der Wiener Avantgarden“ (Edition Seidengasse, „Enzyklopädie des Wiener Wissens“, Verlag:

„Bibliothek der Provinz“, ISBN 978-3-99028-498-8, Umfang: 128 Seiten, Preis: 18 Euro) enthält Beiträge von Rudolf Kohoutek, Harald Krejci, Helmut Neundlinger und Irene Suchy. Nähere Informationen über das Buch sind via E-Mail beim Verlag „Bibliothek der Provinz“ (3970 Weitra, Großwolfgers 29) anzufordern: verlag @ bibliothekderprovinz.at.

Allgemeine Informationen:

Herausgeberin Irene Suchy:

www.irenesuchy.org

Verlag „Bibliothek der Provinz“:

www.bibliothekderprovinz.at/buch/6977/

Kultur-Verein „Aktionsradius Wien“:

www.aktionsradius.at

Lokal „Arena-Bar“:

www.arenabarvariete.at

