Dimension Data Austria erstmals als „Top Employer 2017“ ausgezeichnet

Wien (OTS) - Dimension Data Austria freut sich über die erstmalige Zertifizierung als „Top Employer 2017“ in Österreich. Der führende Service- und Lösungsanbieter für Informationstechnologie wurde vor kurzem vom Top Employers Institut für sein sehr gutes Mitarbeiterangebot offiziell ausgezeichnet.

Die jährlich vom Top Employers Institut durchgeführte internationale Studie erkennt Leistungen von Organisationen als führende Arbeitgeber weltweit an. Voraussetzung dafür ist, dass Unternehmen ausgezeichnete Beschäftigungsbedingungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schaffen, Talente auf allen Ebenen der Organisation fördern und weiterentwickeln und interne Prozesse kontinuierlich verbessern. Dimension Data Austria hat in allen geprüften Bereichen die Kriterien erfüllt und somit konnte dem Unternehmen nun erstmals auch in Österreich die Zertifizierung „Top Employer 2017“ verliehen werden. Neben Österreich wurde Dimension Data auch in Spanien zum ersten Mal als Top Employer ausgezeichnet. Darüber hinaus schaffte Dimension Data in folgenden Ländern eine erneute Zertifizierung: Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Niederlande, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Polen und Luxemburg.

Für teilnehmende Unternehmen ist es nur möglich diese Zertifizierung zu erlangen, wenn sie den strengen Prüfungsprozess durchlaufen und die hohen Standards in allen Bereichen erfüllen. Um die Validität des Prozesses zu bestätigen, wurden alle geprüften Bereiche unabhängig voneinander auditiert. Das positive Ergebnis von Dimension Data Austria belegt die sehr guten Beschäftigungsverhältnisse im Unternehmen. Der IT-Dienstleister nimmt mit dieser Auszeichnung nun einen der begehrten Plätze in der Gruppe der zertifizierten Top Employer in Österreich ein.

Das Top Employers Institut hat das Angebot für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Dimension Data Austria in folgenden Bereichen bewertet:

Talentstrategie

Personalplanung

On-Boarding

Ausbildung & Weiterentwicklung

Performance Management

Leadership Development

Planung von Karrieren und Nachfolgeplanung

Compensation & Benefits

Unternehmenskultur

Steffen Neefe, Country Manager DACH des Top Employers Instituts erklärt: Optimale Bedingungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stellen sicher, dass Menschen sich persönlich und beruflich weiterentwickeln können. Unsere umfangreiche Prüfung belegt, dass Dimension Data Austria ein hervorragendes Arbeitsumfeld bietet und außerdem eine breite Palette an kreativen Initiativen zur Verfügung stellt. Diese reichen von attraktiven Zusatzleistungen und ausgezeichneten Beschäftigungsbedingungen über eigene Performance Management Programme, die äußerst durchdacht sind und im Einklang mit der Unternehmenskultur stehen.

Mit der Zertifizierung durch das Top Employers Institut können wir belegen, dass wir in den vergangenen Jahren die richtigen Rahmenbedingungen für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschaffen haben, um gemeinsam noch besser für eine erfolgreiche Zukunft gerüstet zu sein. Als reine Wissensorganisation sind zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das größte Kapital und sie bilden das Fundament für den Erfolg unseres Unternehmens. Aus diesem Grund ist es uns besonders wichtig, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu fördern und ihnen immer wieder spannende Entwicklungsperspektiven im Unternehmen aufzuzeigen. Eigene Aus- und Weiterbildungsprogramme für alle Qualifikationslevels wie zum Beispiel unsere Dimension Data University, der Talent Campus und die kontinuierliche Leadership-Entwicklung sind nur einige unserer Maßnahmen, die wir täglich setzen, um unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein tolles Arbeitsumfeld zu bieten. Wir sehen diese Zertifizierung als Anerkennung für unsere Bemühungen und wir werden diesen Weg künftig konsequent weiterverfolgen, erklärt Eva-Maria Huysza, Director HR bei Dimension Data Austria.

Sie möchten mehr über das Top Employers Institut und die Top Employer Zertifizierung erfahren?

Weitere Informationen unter: www.top-employers.com

