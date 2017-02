Vizekanzler Reinhold Mitterlehner in einem "Pro & Contra Spezial" - am Mittwoch, den 15. Februar um 20:15 Uhr auf PULS 4

Österreichs Vizekanzler und Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner (ÖVP) stellt sich am Mittwoch, den 15. Februar um 20:15 Uhr auf PULS 4 vier GesprächspartnerInnen.

Wien (OTS) - Vizekanzler Reinhold Mitterlehner wird am Mittwoch, den 15. Februar um 20:15 Uhr seine Visionen für Österreich dem "Reality Check" unterziehen. Welche Neuerungen wird es nach dem neuen "Arbeitsprogramm der Regierung" für Wirtschaft, Arbeitsplätze und Sicherheit geben? Warum wehrt sich die ÖVP so vehement gegen Erbschafts-und Vermögenssteuern? Funktioniert in Österreich die soziale Umverteilung? Und brauchen wir einen Mindestlohn? Der Vizekanzler und Wirtschaftsminister stellt sich den Fragen von vier renommierten Persönlichkeiten. PULS 4 Info-Chefin Corinna Milborn moderiert.

Vizekanzler Mitterlehner in "Pro und Contra Spezial"

Mittwoch, der 15. Februar LIVE um 20:15 Uhr auf PULS 4

