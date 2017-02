SGKK: Positives Jahresergebnis 2016

Für 2017 gilt die schwarze Null als Ziel

Salzburg/Wien (OTS) - In der aktuellen Gebarungsvorschaurechnung der Salzburger Gebietskrankenkasse wird für das Jahr 2016 ein positives Jahresergebnis ausgewiesen. Das Plus wird in etwa 12 Millionen Euro betragen. Der Konjunkturaufschwung und die leicht gesunkene Arbeitslosigkeit in Salzburg spiegelten sich in höheren Beitragseinnahmen der Erwerbstätigen wider. „Wir sind froh, dass sich die Wirtschaftslage in Salzburg langsam bessert und wir damit wieder mit einer stabilen Finanzierungsbasis rechnen können“, betont SGKK-Obmann Andreas Huss. Geplante Verbesserungen bei den Leistungen – vor allem im Bereich der psychischen Gesundheit und der Zahngesundheit – sind damit weiterhin möglich.

Die SGKK hat im Vorjahr rund 795 Millionen Euro für Versicherungsleistungen ausgegeben. Darunter fallen die Honorare der niedergelassenen Ärzte und Therapeuten, die Ausgaben für Medikamente und Heilbehelfe, das Krankengeld, die Mutterschaftsleistungen, die Gesundheitsförderung sowie der Beitrag der Krankenversicherung zu den Spitälern. Erstmals seit mehreren Jahren fiel der Anstieg der Medikamentenkosten mit plus 2,5 Prozent moderat aus (in den Vorjahren waren Steigerungen von bis zu 8 Prozent vorgekommen). Hier kommen die bundesweiten Vereinbarungen mit der Pharmaindustrie zum Tragen.

Die Beitragseinnahmen der Erwerbstätigen stiegen um rund 3,9 Prozent und damit deutlich stärker als in den vergangenen Jahren. Dies ist ein Indiz für eine bessere regionale Konjunktur mit leicht zurückgehender Arbeitslosigkeit und mehr Beschäftigten.

„Wir werden auch im heurigen Jahr voraussichtlich eine schwarze Null in der Bilanz schaffen. Unsere finanziellen Spielräume nutzen wir wie bereits angekündigt, um die hausärztliche Versorgung auszubauen“, erklärt Andreas Huss.

