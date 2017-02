Diebold Nixdorf und Air Bank überwinden die Kluft zwischen physikalischem und digitalem Bargeld-Zugriff mit neu entwickelter kontaktloser Lösung

Prag (ots/PRNewswire) - Air Bank, ein aufstrebendes Finanzinstitut in der Tschechischen Republik, geht eine Partnerschaft mit Diebold Nixdorf (NYSE: DBD) ein, dem weltweit führenden Anbieter für Verbundsysteme im Handel. Die Kooperation fußt auf der Innovationskraft des Unternehmens und der Bereitstellung einer verbesserten Kundenerfahrung durch den CS 2020 Geldautomaten (http://www.dieboldnixdorf.com/en-us/systems/financial/cash-dispensers/cs-2020), Software und Services. Diese Geldautomaten bieten eine Reihe vonmodernsten, durch Software gestützte Funktionen, darunter die Fähigkeit, Authentifizierung und Transaktionen ohne den Einsatz eines traditionellen Kartenlesers oder eines PIN-Pads durchzuführen.

Air Bank beschreitet neue Wege und wird den neuen kontaktlosen Automaten einsetzen, mit dem Verbraucher Geld abheben können, ohne eine Karte in den Kartenleser einzuführen. Stattdessen können Kunden zur Nutzerauthentifizierung eine für Nahbereichskommunikation aktivierte NFC-Karte (NFC/near field communication), einen NFC-Stick oder eine NFC-Plakette, die beispielsweise an einem Smartphone platziert ist, an das Lesegerät halten und ihre PIN auf einem verschlüsselten Touchscreen eingeben. Durch die Vereinfachung der Nutzerschnittstelle profitieren Kunden von einer schnellen und bequemen Durchführung der Transaktionen, d. h. eine verbesserte Kundenerfahrung ist garantiert. Die Hinzufügung eines kontaktlosen Lesegeräts und eines verschlüsselten Touchscreens für die PIN-Eingabe optimiert die Kundenerfahrung noch weiter, denn die Risiken durch Card-Trapping und Skimming-Angriffe (physische Manipulation des Kartenschlitzes) werden eliminiert.

Zum ersten Mal, und weniger als sechs Monate nach der Zusammenführung der Unternehmen in Diebold Nixdorf, hat das Unternehmen zügig eine komplett durchgängige Lösung für die Air Bank in der Tschechischen Republik konfiguriert und umgesetzt - mit fortschrittlichster Hardware-Technologie, die mit hochentwickelter Software betrieben und durch erstklassige Serviceleistungen unterstützt wird.

Als ein Gewinner des Red Dot Design Award im Jahr 2016 zeichnet sich der CS 2020 durch sein minimalistisches Design und eine innovative Nutzererfahrung aus und unterstützt so wiederum die Geschäftsphilosophie der Air Bank, Serviceleistungen mit einfacher Handhabung bereitzustellen. "Unkompliziertheit ist einer der zentralen Werte unserer Bank", sagte Jaromir Vostry, Produktmanager für Karten bei Air Bank. "Mit seinen erweiterten Funktionen ermöglicht der neue kontaktlose Geldautomat den Kunden eine so einfache, bequeme und sichere Abhebung von Bargeld wie sie es gewohnt sind, wenn sie kontaktlose Zahlungen in Geschäften und an anderen Orten durchführen."

"Mit dem CS 2020 haben wir als führendes Unternehmen für technologische Innovationen ein System geschaffen, dass den Bedarf von heute mit der Vision von morgen in Bezug auf Bargeld-Zugriff für alle Nutzer zusammenbringt. Wir bieten die Vertrautheit, Sicherheit und Funktionalität, die Verbraucher vom Privatkundengeschäft der Banken in kanalübergreifenden Umgebungen erwarten", sagte Dr. Ulrich Näher, Senior Vice President für Systeme bei Diebold Nixdorf. "Als integraler Technologiepartner freuen wir uns auf die Zusammenarbeit mit Air Bank, um deren erfolgreich vernetztes Angebot für Bankgeschäfte zu unterstützen."

Der CS 2020 kann auch für eine kartenlose Authentifizierung von Nutzern konfiguriert werden, indem vorab eine Transaktion auf dem Smartphone des Kunden durchgeführt wird. Sobald diese Transaktion erfolgreich inszeniert wurde, erhält der Nutzer einen sicheren QR-Code oder eine einmalige PIN-Nummer. Wenn am Geldautomaten der QR-Code gescannt oder die PIN eingegeben wird, gibt der Automat unverzüglich das Bargeld aus.

Air Bank kooperiert seit der Gründung der Bank im Jahr 2011 mit Diebold Nixdorf. Seitdem hat Air Bank stark in den Ausbau der Kanäle zur Selbstbedienung investiert und die Bank plant, ihr bestehendes Netz mit 160 Terminals im Laufe des Jahres 2017 sowohl mit kontaktlosen als auch traditionellen Kartenlese-Technologien zu verstärken.

Über Air Bank

Air Bank, ein Unternehmen der PPF Group, ist eine moderne und innovative tschechische Bank des 21. Jahrhunderts und bietet Online-Banking der neuesten Generation sowie ein eigenes Filialnetz. Im November 2011 startete die Bank offiziell ihre geschäftlichen Aktivitäten in der Tschechischen Republik mit der Zielvorgabe, die erste Bank zu sein, die von den Menschen wirklich gemocht wird. Zu den wichtigsten Werten von Air Bank gehören Einfachheit, Mut, nutzerfreundliches Konzept und Transparenz. Im November 2016, d. h. fünf Jahre nach der Gründung, beschäftigte die Air Bank mehr als 700 Mitarbeiter, betrieb 34 Geschäftsstellen in wichtigen tschechischen Städten, diente über 500.000 Kunden und verwaltete Einlagen in Höhe von mehr als 75 Milliarden CZK.

Über Diebold Nixdorf

Diebold Nixdorf ist ein führender Anbieter auf dem Weltmarkt für im Handel eingesetzte Verbundsysteme, die von Millionen Kunden tagtäglich im Bankenwesen sowie im Einzelhandel genutzt werden. Seine über Software definierten Lösungen bilden die Brücke zur sicheren, komfortablen und effizienten Abwicklung von Geld- und Kaufgeschäften zwischen der physischen und der digitalen Welt. Als Innovationspartner für nahezu alle der 100 führenden Finanzinstitutionen und die Mehrheit der 25 weltgrößten Einzelhandelsunternehmen liefert Diebold Nixdorf herausragende Leistungen und Technologie, die für die Weiterentwicklung in der rund um die Uhr aktiv vernetzten und von ständigen Veränderungen geprägten Konsumlandschaft von grundlegender Bedeutung sind.

Diebold Nixdorf ist in mehr als 130 Ländern mit ca. 25.000 Mitarbeitern weltweit präsent. Der Konzern unterhält Hauptniederlassungen in North Canton, Ohio (USA) und in Paderborn (Deutschland). Aktien des Unternehmens werden an den Börsen in New York und Frankfurt unter dem Kürzel "DBD" gehandelt. Weitere Informationen finden Sie auf www.DieboldNixdorf.com.

