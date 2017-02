Sonderprogrammierung zu Ostern: National Geographic zeigt zweite Staffel von "Morgan Freeman's Story of God"

Exklusive TV-Premiere: Die Emmy-nominierte Dokureihe geht am 15. April (Ostersamstag) ab 20.10 Uhr mit drei neuen Episoden in die zweite Runde

Host und Executive Producer Morgan Freeman reist zu den heiligsten Orten der Welt, um nach Antworten auf die großen Fragen der Menschheit zu suchen

Wiederholung der sechsteiligen ersten Staffel "Morgan Freeman's Story of God" am Ostersonntag ab 11.45 Uhr auf National Geographic

Propheten, heilige Geister und verkörperte Gottheiten - gibt es die Gesandten des Himmels wirklich? Stehen sich Glaube und Wissenschaft grundsätzlich im Weg? Auf seiner zweiten Reise durch die religiöse Welt trifft Oscar-Preisträger Morgan Freeman auf Glaubensvertreter, Wissenschaftler und Archäologen und setzt nach und nach einzelne Puzzleteile der großen Rätsel des Lebens zusammen. National Geographic zeigt exklusiv die drei neuen Episoden der zweiten Staffel von "Morgan Freeman's Story of God" am 15. April ab 20.10 Uhr als Oster-Sonderprogrammierung. Zudem wiederholt National Geographic die gesamte sechsteilige erste Staffel der Dokuserie am Ostersonntag ab 11.45 Uhr. Die Zuschauer haben dabei die Wahl zwischen dem englischen Original oder der deutschen Sprachfassung.

Der Mensch und sein Streben nach Perfektion

"Das Schönste während des Drehs der Serie war es, die Verbindungen und Verknüpfungen von allen Menschen jeglicher Kulturen, Ideologien und Religionen zu finden, wenn es darum geht, die größten Mysterien des Lebens zu ergründen", erklärt Morgan Freeman. Ganz unterschiedliche Menschen unterstützen die Hollywood-Legende bei seiner Suche nach Antworten. Einer davon ist ein erst 9-jähriger Junge, den tibetanische Mönche für die Wiedergeburt des Lama halten. Freeman begegnet auch einer besonderen Frau: Sie überlebte einen 8-minütigen Herzstillstands und berichtet von einem Gefühl des Himmels. Ein Wissenschaftler dagegen meint in der Tiefe seiner Studien die Zeichen Gottes zu erkennen. So unterschiedlich die Erfahrungen, Ansichten und Praktiken dieser Menschen sind, so erkennt Freeman eine Gemeinsamkeit: "Wie wir unseren Glauben offenbaren, welche Rituale wir durchlaufen, mit wem wir während dieser Rituale sprechen - wir gehen alle in dieselbe Richtung. Wir streben alle nach Perfektion." Für Freeman und die beiden Co-Executive Producer Lori McCreary und James Younger geht daher die Doku-Reihe über reines Entertainment hinaus und kann als Grundlage für Dialog und interkulturelles Verständnis dienen.

Die Episoden im Überblick

In der zweiten Staffel spricht Morgan Freeman mit verschiedenen Menschen buchstäblich über Gott und die Welt und widmet sich in jeder Folge einem anderen Thema.

- Der Auserwählte: Fast alle Religionen der Welt glauben an einen von Gott auserwählten Gesandten. Bei Muslimen ist es Mohammed, Christen glauben an Jesus, Juden an Abraham und Moses. Morgan Freeman geht der Faszination, die diese Figuren umgibt, auf den Grund und trifft die Reinkarnation eines buddhistischen Lama, der seit fast 500 Jahren in verschiedenen Körpern immer wieder auf die Erde kommt.

- Himmel und Hölle: Sind sie fiktive Orte unserer Vorstellungskraft, unsere endgültigen Ruhestätten nach dem Tod, oder gar Teil unserer realen Welt im Hier und Jetzt? Welchen Einfluss diese meist ungesehenen Plätze auf unser Leben haben, versucht Freeman im Gespräch mit einer Frau zu verstehen, die glaubt, bereits im Himmel gewesen zu sein. Er selbst begibt sich auf die Reise in die Unterwelt der amerikanischen Ureinwohner und untersucht das Phänomen des Exorzismus.

- Gottesbeweise: Wie zeigt sich Gott in der modernen Welt? Gibt es Momente, in denen wir seine Präsenz spüren? Können wir mit Gott sprechen oder spricht er mit uns? Morgan Freeman begibt sich auf die Suche und trifft einen Mann, der die Gegenwart Gottes am 11. September gespürt haben will. Er lässt sich erklären, wie Muslime im Koran die Stimme Gottes hören, wie ein Stamm die göttliche Heilkraft lenkt und begegnet einem Physiker, der über die Wissenschaft zu Gott finden will.

Sendetermine: - Die zweite Staffel "Morgan Freeman's Story Of God" mit drei neuen Episoden am 15. April (Ostersamstag) ab 20.10 Uhr auf National Geographic - Alle Episoden im Anschluss an die Ausstrahlung auch über Sky Go, Sky On Demand und mit Sky Ticket verfügbar - Wiederholung der ersten Staffel als Teil der Oster-Sonderprogrammierung am 16. April (Ostersonntag) ab 11.45 Uhr auf National Geographic

