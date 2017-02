AVISO: NEOS Wien | PK: Impfnachweis für öffentliche Kindergärten und Schulen | Mittwoch, 15. 2. 2017 | 10:00 Uhr

NEOS Wien Klubobfrau Beate Meinl-Reisinger zur aktuellen Impfdebatte

Wien (OTS) - Die Zahl der Masernfälle nimmt in Wien und im gesamten Bundesgebiet zu. Im Jänner 2017 wurden bereits mehr Fälle registriert als im ganzen vergangenen Jahr. NEOS Wien fordert deshalb einen Impfnachweis für Kinder wenn sie in einen öffentlichen Kindergarten oder in eine öffentliche Schule wollen.

Die genauen Forderungen wird NEOS Wien Klubobfrau Beate Meinl-Reisinger am Mittwoch in einer Pressekonferenz erklären, zu der wir die Vertreter_innen der Presse herzlich einladen.

Impfnachweis für öffentliche Schulen

Datum: 15.02.2017, 10:00 - 10:30 Uhr

Ort: NEOS Wien-Rathausklub

Ebendorferstraße 4/1. Stock, 1010 Wien, Österreich

