Wien – Margareten: Bruder mit Messer bedroht

Wien (OTS) - In einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus eskalierte gestern um 20.00 Uhr ein Streit zwischen zwei Brüdern. Die Beiden konnten sich nicht über die Besitzverhältnisse eines iPod einigen. Im Zuge der Auseinandersetzung verletzte der Jüngere seinen älteren Bruder leicht an der Hand und bedrohte diesen mit einem Messer. Er wurde festgenommen und angezeigt.

