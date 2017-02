Pistenspaß für 1.200 MostviertlerInnen beim AK/ÖGB Niederösterreich-Wintersporttag

Vielfältiges Sport- und Spielprogramm für die ganze Familie am Turmkogel

St. Pölten (OTS) - AK und ÖGB Niederösterreich begrüßten am Sonntag, 12. Februar, rund 1.200 BesucherInnen beim Familien-Wintersporttag in Puchenstuben. Neben kostenlosem Skivergnügen sorgten zahlreiche Kinderattraktionen sowie eine Verlosung von wertvollen Preisen für einen erlebnisreichen Tag auf der Piste.

Gute Wetterbedingungen und ein vielfältiges Freizeitangebot lockten AK und ÖGB Niederösterreich-Mitglieder und ihre Familien am Sonntag am Turmkogel. Neben kostenlosen Liftkarten warteten auf sie zahlreiche Sportarten wie Fahren mit Snow Bikes und nordisches Langlaufen auf einer 40 km Langlauferlebnisloipe. Ein Kinder-Skidoo-Parcours, eine Kinderrennstrecke und ein gebührenfreies Kinderland sorgten bei den Kleinen für viel Spaß. „AK und ÖGB bewegen Niederösterreich - das sagen wir nicht nur, wir tun es auch. Der Wintersporttag in Puchenstuben hat eindrucksvoll bewiesen, dass wir für die Familien ein verlässlicher und kompetenter Partner in der Arbeitswelt und in der Freizeit gleichermaßen sind. Die vielen strahlenden Gesichter und die perfekte Organisation machen so ein Event zu einem echten Highlight“, freut sich AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser als Gastgeber über die vielen BesucherInnen. Abgeschlossen wurde der diesjährige Wintersporttag mit einem großen Gewinnspiel.

Bildtext Foto 1a: Schnee, Spaß und Sport sorgten für einen erlebnisreichen Tag und viel Freizeitvergnügen am Turmkogel.

Bildtext Foto 1b: Gratis Pistenspaß gab es für AK und ÖGB Niederösterreich-Mitglieder und ihre Familien beim Wintersporttag in Puchenstuben. Im Bild AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser mit den jungen BesucherInnen.

Bildtext Foto 2: Der AK/ÖGB Niederösterreich-Wintersporttag brachte Bewegung nach Puchenstuben. Im Bild (v.l.n.r.): AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser mit Familie Schedl-Böhm.

Bildtext Foto 3: AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser freut sich über die zahlreichen BesucherInnen beim Wintersporttag. Im Bild v. l. n. r.: Von der AK Niederösterreich: Organisator Nikolas Ambrozy, Direktor Mag. Joachim Preiß, Dir.-Stv. Alfred Kermer. Bürgermeisterin Gem. Puchenstuben Petra Jani, AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser, AK Niederösterreich-Kammerrätin Susanne Schwingenschlögl und AK Niederösterreich-Bezirksstellenleiter Helmut Wieser.

