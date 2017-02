Bayr zum Valentinstag: Für die Liebe nur das Beste!

FAIRTRADE ist mehr als nur eine Marke

Wien (OTS/SK) - „Ich hoffe, dass zum Valentinstag wieder möglichst viele Blumen und möglichst viel Schokolade 'fairschenkt' werden, denn als Zeichen der Liebe sollte man nur Waren in bester Qualität verschenken“, appelliert Bayr vor dem Valentinstag am 14. Februar. So wie Blumen oder Süßigkeiten zum Valentinstag für mehr als nur das Produkt stehen, steht auch FAIRTADE für mehr: „Das FAIRTRADE-Siegel ist Zeichen dafür, dass die ProduzentInnen auch in den sogenannten Entwicklungsländern nicht ausgebeutet werden, dass Frauen- und Kinderrechte sowie der Kampf gegen die Klimaerhitzung bei der Produktion mitbedacht werden“, betont Bayr am Montag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Erfreulicherweise steigen die Verkaufszahlen von FAIRTRADE-zertifizierten Produkten und das Angebot wird immer differenzierter. „Mittlerweile ist es ganz einfach, faire Waren auch im Supermarkt zu kaufen", freut sich die SPÖ-Sprecherin für globale Entwicklung. (Schluss) bj/mp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

01/53427-275

http://www.spoe.at/impressum