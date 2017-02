IMABIS startet kostenlose Maklersoftware PROMABIS

Verfügbar ab März 2017 inklusive der virtuellen Besichtigungen von www.PicMyPlace.com

Wien (OTS) - Geradlinig, übersichtlich, professionell: PROMABIS – der tägliche Begleiter für Makler ist ab März 2017 verfügbar. www.promabis.com

PROMABIS begleitet Makler in ihrem täglichen Geschäft und ermöglicht bestmöglichen Endkundenservice durch die reibungslose Integration mit den anderen Produkten von IMABIS und IMMOunited. Und das vollkommen gratis!

Ob Kontakt- oder Objektmanagement: PROMABIS garantiert effiziente Arbeitsabläufe für die schnelle und erfolgreiche Vermarktung von Immobilien.

„Unsere Entscheidung dieses Produkt zu entwickeln und gratis auf den Markt zu bringen ist im September letzten Jahres gefallen. Wir haben lange versucht mit verschiedenen Spezialisten auf dem Gebiet Kooperationen einzugehen, was aber leider von den potentiellen Partnern abgelehnt wurde“ erklärt Roland Schmid, Gründer und Geschäftsführer der Roland Schmid Group. „Aufgrund des gesteigerten Wettbewerbes in ganz Europa und der Vielzahl neuer Proptechs haben wir uns dann dazu entschlossen selbst diesen neuen Vertriebskanal für unsere bereits bestehenden IMABIS- und IMMOunited-Produkte aufzumachen.“

Denn über allen Weiterentwicklungen des Produktportfolios steht immer das oberste Ziel der Roland Schmid Group: Die Förderung der Transparenz am Immobilienmarkt. „Das erreichen wir nur indem wir unseren Kunden die bestmöglichen Daten in höchster Qualität zur Verfügung stellen.“ Die Entwicklung von PROMABIS ist die logische Weiterführung dieses Anspruches. So wird sichergestellt, dass die Produkte der Roland Schmid Group auch in Zukunft stetig weiterentwickelt werden können.

PROMABIS wurde in House von der Schmid IT GmbH innerhalb von nur vier Monaten in enger Zusammenarbeit mit Branchenexperten und Endnutzern entwickelt. „Das war in puncto Projektmanagement, Ressourcen und Kosten in so kurzer Zeit kein einfaches Unterfangen“ meint Mag. Andreas Millonig, Prokurist der IMABIS GmbH. Das Kernziel von PROMABIS ist es den bestehenden Produkten eine neue Plattform zu geben, in dem die Vermarktung von Daten an Endkunden die wesentliche Rolle spielt.

Imabis GmbH | Über uns

Die IMABIS GmbH ist ein im Jahr 2012 gegründetes Wiener Datamining-Unternehmen des Grundbuchexperten Roland Schmid, das sich auf die Bereitstellung und Verknüpfung von Immobilien-Angebotsdaten spezialisiert hat. Der Überblick von mehr als 2 Millionen Inseraten aus dem Online-Immobilienangebotsmarkt (Miet- und Kaufobjekte) soll Immobilienmaklern neben der Marktbeobachtung von Immobilienangebots-preisen auch die Überprüfung von Alleinvermittlungsaufträgen und eine strukturierte Akquisitionsmöglichkeit bieten. Die Daten zeigen den Usern Doppel-Listings, Mitbewerber und vergleichbare Objekte. Auch ob das Objekt bereits einmal angeboten wurde und wie lange es am Markt ist, zeigt die Angebotshistorie von IMABIS: Sie verschafft den Immobilienmaklern einen Vorsprung und ermöglicht ihnen Gemeinschaftsgeschäfte durch schnellen Erfolg für sich und ihre Kunden.

