Rekordverdächtige Investments - Ab morgen, Dienstag um 20:15 Uhr bei 2 Minuten 2 Millionen-Die PULS 4 Start-Up-Show

Österreichische, innovative Ideen, die die Welt erobern können. Ab morgen, immer dienstags um 20:15 Uhr auf PULS 4

Wien (OTS) - "2 Minuten 2 Millionen-Die PULS 4 Start-Up-Show" geht MORGEN, Dienstag um 20:15 Uhr in die vierte Runde. Es wird die Staffel mit dem höchsten Cash-Investment in einer StartUp-Show weltweit. Für rund 60 JungunternehmerInnen geht es in den elf Folgen von „2 Minuten 2 Millionen – Die PULS 4 Start-Up-Show“ um das große Geld.

Morgen, Dienstag pitchen fünf Unternehmen um ein Investment, von zumindest einem der sechs Investoren (Hans Peter Haselsteiner, Leo Hillinger, Marie-Helene Ametsreiter, Michael Altrichter, Heinrich Prokop und Daniel Zech von SevenVentures Austria).

Welche Idee wird überzeugen?

CHECK YETI - bieten allen Wintersportfans ein maßgeschneidertes Angebot an Skischulen, Skilehrern und Skiguides an. Alles kann online verglichen und sofort gebucht werden.

NUAPUA - ein neuartiges Trinksystem, mit welchem man sich selbst sein Wasser mit Geschmack versehen kann – ungesüßt, 100% natürlich und ohne jegliche Zusatzstoffe.

DIE KOJE - produzieren abfallfreier Zirbenmöbel. Sie verzichten bewusst auf Metallteile, Kunststoffe und jegliche anderen Arten von Chemie und „Produktionsabfälle“ werden ebenso verwertet.

SEIFENKISTE - stellt nach alter Tradition der Seifensiederei hochwertige und nachhaltige Seifen her.

SIMSIS CIRCUS - ist ein Modelabel, dass Frauen und Männer länderspezifisch ablichtet und die Bilder auf weiße T-Shirts druckt.

BILDMATERIAL FINDEN SIE AUF UNSERER PRESSELOUNGE:

http://presse.puls4.com/puls4_2min2mio

Welche innovativen, österreichischen Ideen bereichern bald die Welt? Freuen Sie sich auf eine spannende 4. Staffel von „2 Minuten 2 Millionen-Die PULS 4 Start-Up-Show", in der die bisher höchste Cash-Investmentsumme vergeben wird.

Am 14. Februar geht's los, immer dienstags um 20:15 Uhr.

Die wichtigsten Start-up-News auch online in unserem Blog puls4.com/2-minuten-2-millionen oder auf facebook.com/2min2mio! #2min2mio #puls4

Rückfragen & Kontakt:

ProSiebenSat.1 PULS 4 GmbH

Cornelia Hahn

PR Managerin

cornelia.hahn @ prosiebensat1puls4.com

Tel.: 01/36877662609